20 серпня в Україні та світі відзначають багато цікавих дат. Серед них – Всесвітній день лінощів та Всесвітній день комара. Факти ICTV розповідають, чим запам’ятався цей день в історії та хто святкує іменини 20 серпня.

20 серпня – яке сьогодні свято

20 серпня, за народним календарем – день Марини-Пімени. У цей день зустрічають осінь. На знак цього українці пекли солодкі пироги з малиною. На Марину-Пімену починало жовтіти листя і слід було починати сівбу озимої пшениці.

Всесвітні свята 20 серпня

В цей день всі країни світу відзначають дві дати. Серед них – Всесвітній день лінощів та Всесвітній день комара.

Перше свято з’явилося у Колумбії 37 років тому, коли під час щорічного фестивалю закликали місцевих мешканців забути про роботу, розслабитися та присвятити цей день своїм рідним та близьким.

Багатьом здається, що лінощі – це одна з негативних рис людини. Проте першочергово йдеться про природню потребу людини у відпочинку.

Водночас Всесвітній день комара покликаний привернути увагу громадськості до небезпечного захворювання – малярії, яку переносять ці комахи. У цей день багато країн світу проводять лекції з метою підвищити обізнаність людей про цю хворобу та методи її лікування.

Іменини 20 серпня

В цей день свою святкову дату відзначають декілька власників гарних імен. Серед них – Олександр, Олексій, Антон, Афанасій, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор та Петро. Сьогодні варто привітати своїх знайомих зі святом, впевнені, що їм буде дуже приємно.

Прикмети на 20 серпня

очікується холодна осінь, якщо в цей день лелеки готуються до відльоту;

буде дощ, якщо під час сходу сонця зоря забарвилася у червоний колір;

погодні умови погіршаться, якщо павук залишає павутину та ховається в укриття;

у ніч з 19 на 20 серпня сняться віщі сновидіння, які незабаром та принесуть радість.

Чого не можна робити 20 серпня

ходити на прогулянку в ліс, якщо у цьому немає без потреби;

купувати дорогі речі чи предмети побуту;

розпочинати нові справи.

Хто народився 20 серпня

Емі Адамс;

Валерій Афанасьєв;

Леонід Афанасьєв;

Бен Барнс;

Ендрю Гарфілд;

Демі Ловато;

Меган Орі;

Паоло Дженовезе;

Говард Лавфкрафт.

Свято 20 серпня в інших країнах

В цей день декілька країн відзначають свої державні та церковні свята. Серед них – Угорщина, Естонія та арабські країни.

Так, в Угорщині 20 серпня згадують першого короля – Іштвана першого, який був при владі майже 38 років (з 1000-го до 1038 років). Зазвичай в цей день проводять фестивалі, концерти, паради.

Під час урочистої церемонії у Будапешті проносять раку з мощами покійного короля. Свято завершується вражаючим феєрверком на горі Геллерт над нічним Дунаєм.

В Естонії 20 серпня святкують День відновлення незалежності. Країна з 1940 року входила у склад СРСР. Незабаром після спроби державного перевороту на території СРСР у 1991 році, три балтійські держави відновили свою незалежність. У цей же рік Естонія стала повноцінним членом ООН.