Субота, 21 серпня, багата на святкові та історичні дати. Цього дня 1911 року в паризькому Луврі викрали легендарну картину Леонардо да Вінчі Мона Ліза, а в Чехословачинні 1968 року завершилися реформи Празької весни.

У 1986 році цього дня СРСР офіційно визнав недбалість персоналу головною причиною катастрофи на Чорнобильській АЕС

21 сепрня – яке сьогодні свято

Щороку 21 серпня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті та вшанування жертв тероризму.

Цю дату було встановлено у 2017 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. У ній йдеться, що підтримка жертв тероризму і захист їх прав – головний обов’язок усіх держав світу.

З часів незалежності левова частка терактів в Україні відбувається на Донбасі, де з 2014 року тривають бойові дії.

Наймасштабнішим терактом вважається збиття російськими військами Boeing 777 біля Донецька. Авіакатастрофа цивільного пасажирського літака компанії Malaysia Airlines забрала життя усіх пасажирів та членів екіпажу.

Церковне свято 21 серпня

Православні віряни 21 серпня вшановують Мирона Вітрогона. Єпископ був дуже доброю людиною і часто допомагав людям.

Існує повір’я, що на острові Крит річка вийшла з берегів, а Мирон лише за допомогою одного свого змаху руки повернути її на місце, цим самим уникнувши повені.

Іменини 21 сепрня

21 серпня іменини святкують: Герман, Федір, Григорій, Леонід, Омелян, Микола, Мирон.

Прикмети на 21 серпня:

Якщо вранці буде іній – буде гарний урожай.

Яким буде Мирон – такою, за прикметами, і буде погода у січні.

Погана погода 21 серпня – негода протримається до Бабиного літа.

Часто саме 21 серпня трапляються досить сильні вітри.

Що не можна робити 21 серпня