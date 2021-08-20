Гороскоп на тиждень, з 16 до 22 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень із 16 до 22 серпня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Головною подією тижня буде протистояння Юпітера 20 серпня, а також з’єднання Меркурія і Марса, яке очікується буквально напередодні – 19-го числа. Основний акцент буде на тому, що ми плануємо, обіцяємо і виконуємо. Зараз дуже важливо не обіцяти зайвого. Ця рекомендація стосується всіх знаків зодіаку.

Читайте Гороскоп на серпень 2021 року

Цей тиждень буде досить продуктивним, бо Меркурій і Марс дозволяють робити те, що заплановано, встигати багато. Загалом ви можете бути більш ефективними. З понеділка Венера переходить у свій знак Терезів, а це дозволяє поліпшити взаємини, особливо тим, для кого це була болюча точка. Крім того, це дозволяє сподіватися на вдалі переговори, укладення договорів, але знову таки, це залежить від знака зодіаку.

Гороскоп для Овнів

Для Овнів це може бути дуже продуктивний тиждень, особливо з понеділка до п’ятниці. У понеділок можуть виникати розбіжності на роботі, але тут важливо дотримуватися свого плану, тоді ви зможете багато чого реалізувати. Також у вас можуть бути дуже великі надії та очікування, але зараз краще не розраховувати на журавля в небі, а тримати синицю в руках. Робіть те, що у вас виходить, бо така можливість надається нечасто. Зараз можна переробити буквально все, що накопичилося.

Гороскоп для Тельців

Для Тельців це хороший тиждень у плані роботи. Ви можете навести лад у себе в офісі, у кабінеті, в паперах. Загалом у вас буде хороший фізичний стан, а також буде ресурс для втілення своїх ідей. Це творчий час, він підходить для тих, хто працює руками та язиком, тобто якщо вам доводиться говорити, писати, шити або готувати в професійному сенсі. Це час майстрів, тих, хто вміє своїми талантами заробляти.

Гороскоп для Близнюків

Цей тиждень для вас буде дуже продуктивним. Також це гарний час для того, щоб зайнятися сімейними питаннями – можна зробити ремонт, організувати якісь процеси, які ви давно планували. Однак це чудовий час і для відпустки, яка допоможе відновити сили і принести бажане задоволення. Будьте обережні з обіцянками, не беріть на себе занадто багато, краще відпочиньте і помрійте, але не озвучуйте свої ідеї вголос.

Гороскоп для Раків

Вам теж дуже важливо не давати великих обіцянок, особливо фінансових. Краще не брати на себе зайві фінансові зобов’язання. Зате це чудовий час для проведення переговорів, укладення договорів, а також для того, щоб знайти якісь несподівані та нестандартні рішення задач, які у вас накопичилися. Хороший період для спілкування з близькими, для запрошення гостей. Це затишний час, тому не обтяжуйте себе додатковими зобов’язаннями.

Гороскоп для Левів

Це дуже продуктивний тиждень з точки зору заробітку, отримання нових джерел доходу. Однак важливо чути самого себе і розуміти, що ваші обіцянки зараз можуть не збутися. Це хороший період для невеликих поїздок, для того, щоб відволіктися, приємно провести час з близькими друзями. Не розпиляйтеся на масштабні світські заходи, можна просто зібрати навколо себе найближчих.

Гороскоп для Дів

Це дуже продуктивний тиждень для вас. Ви відкриті до нового, бачите і розумієте, як вирішувати завдання. Ви можете винайти якісь нові проекти. Єдине що – зверніть увагу на свій фізичний стан, ви можете перевитрачати свій внутрішній ресурс. У іншому це сприятливий час. Чудовий період для відпочинку і заробітку. Ви можете зробити якісь хороші придбання.

Гороскоп для Терезів

Нарешті планета-покровитель Венера увійшла у ваш знак. Ви це обов’язково відчуєте. Думки, наміри та рішення стають більш гармонійними. Під кінець тижня можна очікувати на укладення договорів. Єдиною складністю є те, що ваші бажання поки що перевищують можливості, але це обов’язково вирішиться, потрібно просто набратися терпіння і йти до своєї мрії.

Гороскоп для Скорпіонів

Вам дуже важливо розставити пріоритети на роботі. На вас можуть звалити нові обов’язки. Вам доведеться виконувати більше роботи, ніж ви можете. Хоча у вас є ресурси і можливості, щоб все зробити, але стратегічно ви можете схибити. Ви можете взяти на себе зайве. Вірніше, зараз якісь обов’язки ви будете легко виконувати, але через місяць або два ця тенденція зміниться. Ви можете пошкодувати про це. Тому беріться лише за ті справи, які ви готові виконувати – не тільки зараз, але і в подальшому.

Гороскоп для Стрільців

У Стрільців починаються хороші три тижні, коли зростає ймовірність цікавих знайомств, соціальна активність приносить не тільки вигоду, але й якісь приємні несподіванки. На роботі зараз можлива активізація, ви можете виявити, що перед вами стоїть багато завдань, але ви з усім упораєтеся. Це хороший тиждень для досягнення цілей, виконання якихось рутинних обов’язків. Оскільки ви майстри обіцяти, то вас окремо хочеться попередити. Вас почують і потім вимагатимуть виконання цих самих обіцянок. Бережіть свою репутацію, беріться тільки за те, що ви готові виконувати.

Гороскоп для Козерогів

Це гарний час для затвердження свого статусу, підписання договорів. Під кінець тижня можуть бути досягнуті домовленості, до яких ви йшли давно. Прекрасний час для поїздок і відпочинку. Якщо ви працюєте з іншими країнами або іноземцями, можна очікувати якихось новин, укладання контрактів. Щодо особистого життя, то тут також є якийсь взаємозв’язок із закордоном – поїздка, цікаві новини. Гарний тиждень для навчання.

Гороскоп для Водоліїв

Ваша репутація багато у чому залежить від того, який ви вигляд маєте, як себе подаєте. До кінця тижня може настати дуже хороший період. На четвер, п’ятницю або суботу заплануйте рекламні кампанії, презентації своїх ідей. Гарний час, щоб вирішувати фінансові питання, звертатися за підтримкою, а також для того, щоб брати в борг або шукати інвестора під ваш проект. У стосунках з партнерами можуть виникнути претензії через те, що ви чогось не виконали або недоробили. Важливо стежити за тим, що ви обіцяєте. Ба більше, саме зараз може настати час, коли вам доведеться розраховуватися за обіцянки, які ви давали раніше.

Гороскоп для Риб

Чудовий тиждень для проведення переговорів, для того, щоб разом із партнерами вийти на цікаву і захоплюючу ідею якогось проекту. Також гарний час для укладення договорів. Крім того, під кінець тижня можна заручитися підтримкою впливових людей для залучення фінансів під ваші проекти. Зверніть увагу на те, як ви витрачаєте свої ресурси – як фінансові, так і фізичні. Бережіть своє тіло, і не обіцяйте йому більше, ніж ви можете виконати, тобто не варто себе занадто навантажувати.

Читайте:

Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Східний гороскоп на 2021 рік: яким знакам зодіаку посміхнеться удача