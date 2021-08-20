Гороскоп на тиждень, з 23 до 29 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень із 23 до 29 серпня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Астрологічно цей тиждень починається у неділю, 22 серпня, бо саме в цей день очікується повний місяць у Водолії.

Головна тема повного місяця пов’язана з обіцянками, які ми даємо, а також з нашими мріями і прагненнями. Чим більше ми мріємо, тим більше ми отримуємо. Однак у такому випадку з нас і вимагатимуть більше.

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Також є певна суперечність, закладена цього тижня. З одного боку, початок тижня вдалий для укладання договорів, входження в довгострокові проекти. Однак з іншого боку, водночас із піком у середу діє аспект, який говорить про обмани, ненадійність, тому важливо розібратися, де сприятливі умови, а де – ні.

Гороскоп для Овнів

Овни можуть розраховувати на надійність як особистих партнерів, так і ділових, але лише тих, з ким давно знайомі. Це хороший період для укладання довгострокових договорів. Однак, якщо йдеться про договори з підлеглими (наприклад, договір про наймання людей), то тут краще бути обережнішими: уважно читати контракти, ретельно підбирати людей. Також варто бути обережнішими в питаннях харчування, бо у вас підвищений ризик отруєнь.

Гороскоп для Тельців

Основні складнощі для вас полягають у тому, що ваші мрії можуть виявитися ілюзією. Будьте обережніші з обіцянками і пропозиціями, які надходять цього тижня, бо вони можуть виявитися просто нереальними. Принц на білому коні навряд чи до вас зараз приїде. Хоча це вдалий час для наймання людей, побудови колективу, зміцнення командного духу як на роботі, так і в сім’ї. Будьте обережні з грошовими вкладеннями і витратами, тут ймовірні шахрайство і самообман.

Гороскоп для Близнюків

Вам стане в пригоді природна схильність до аналізу, бо тільки вона допоможе розібратися з недобросовісністю людей, які вас будуть оточувати. Насамперед це стосується робочих питань і договорів, особливо пов’язаних з нерухомістю та статусом. Це точно не найкращий час для укладання шлюбу, а також для вступу в якісь довгострокові стосунки і зобов’язання. Зате це хороший час для того, щоб структурувати свої ідеї, втілити в реальність свої творчі задуми. Також це чудовий період для відпочинку та поїздок.

Гороскоп для Раків

Це хороший тиждень для вирішення домашніх питань, облаштування будинку, оновлення меблів. Однак не найкращий момент для купівлі техніки, навіть якщо вона призначена для будинку. Крім того, будьте обережні з інформацією, яка зараз надходить, найбільш складними днями з цього погляду будуть вівторок і вихідні. Також не варто брати участь у передачі інформації, уникайте пліток. Не варто підтримувати розмови, в яких когось засуджують, бо дуже скоро це може обернутися проти вас.

Гороскоп для Левів

Вам потрібно бути обережними у придбаннях, з фінансовими вкладеннями. Може з’явитися дуже приваблива пропозиція, але вона точно не ваша. Це непоганий час для того, щоб домовлятися людьми, яким ви довіряєте. Варто домовлятися про те, що важливо і цінно для вас. Ви можете отримати певну допомогу від близьких або ж розраховувати на їхню підтримку. Є сенс поберегти фінанси, краще не давати у борг навіть близьким людям, бо є ризик, що їх захочуть обдурити.

Гороскоп для Дів

Цей тиждень не найкращий для укладання договорів, виходу на нову роботу. До вас теж не прискаче принц на білому коні, а ті шанувальники, які вже є, можуть підвести. Тому постарайтеся не планувати на цей тиждень важливих переговорів, обговорень. Зате цей час сприятливий для проведення досліджень, розслідувань, а також для розкриття якихось таємниць. Щодо фінансів тиждень непоганий, але треба бути обережнішими у тому, кому ви довіряєте. Можна придбати лише перевірені та необхідні товари.

Гороскоп для Терезів

Насамперед хочеться звернути увагу на здоров’я, харчування, дієти, харчові звички, бо є ризик отруєнь і загострення хронічних захворювань. В іншому це непоганий час для укладання договорів, для виходу на якийсь новий рівень у взаєминах, особливо з партнерами і людьми, які старші за вас.

Гороскоп для Скорпіонів

Якщо минулого тижня у вас командна робота була на ура, то зараз це не найкраща ідея, бо ви можете заблукати в якісь нетрі всім колективом. Також це не найкращий час, щоб ставити стратегічні цілі або мріяти, бо не всі нюанси будуть враховані. Однак, якщо розпочнете перевірку в компанії, в документах, то знайдете багато важливої ​​та необхідної інформації. Ви можете заручитися підтримкою більш досвідчених людей – старших родичів, керівництва. До них можна буде підійти з будь-яким проханням.

Гороскоп для Стрільців

Для вас головне загострення відбудеться на робочому місці. Керівництву краще на очі зайвий раз взагалі не з’являтися. Можливо, хтось із вас захоче влаштувати якийсь саботаж, тому краще візьміть відпустку, адже ви зараз помітні на робочому місці, і ваше начальство не буде дивитися крізь пальці на певні недоліки. Це непоганий тиждень для залучення команди в роботу, щоб знайти однодумців, які підтримають вас.

Гороскоп для Козерогів

Найскладніша тема тижня полягає в підтримці репутації. Зараз можуть ставати явними ситуації, які ви б хотіли приховати. Присвятіть цей тиждень перевіркам, роботі над помилками, постарайтеся знайти свої помилки самі, поки це не вплинуло на ваш авторитет і статус. Одночасно це хороший період для того, щоб зайнятися справами, які приносять вам задоволення.

Гороскоп для Водоліїв

Головні ризики цього тижня – це борги. Не варто зараз братися за розпорядження чужими фінансами, вкладення та інвестиції. Важливо пам’ятати, що будь-яку пропозицію зараз потрібно пильно розглядати, шукати в ній підводні камені. Якщо пропозиція вам здалася хоч трохи підозрілою, варто відхилити її одразу. Триває хороший період для поїздок, відпочинку, відпустки.

Гороскоп для Риб

Для вас дуже важливо втриматися зараз від укладання договорів. Немає сенсу розраховувати на якісь великі домовленості, придбання. Протягом тижня можуть розкритися неприємні звістки про ваших партнерів, людей, які вас просто оточують. Під час з’ясування стосунків з партнером ви можете вийти на краще розуміння себе. Це гарний час, щоб попросити людей повернути борги. Чудовий період для того, щоб зайнятися саморозвитком.

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