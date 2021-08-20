Путівки в санаторії від профспілки вже давно замінилися відпочинком на сучасних курортах. Тепер кожен українець може вибирати зручне для нього місце – берег Чорного моря або Карпати, готові приймати туристів цілий рік.

Про те, як змінився український туризм за останні 30 років, і чим він приваблює не тільки українців, а й закордонних туристів — в спецпроекті Україна. 30 років від Артема Сорокіна.

Літня відпустка на Південному березі Криму – мрія кожного радянського громадянина, а після розвалу СРСР – мрія кожного жителя країн СНД. Мріють про відпочинок в українському Криму і громадяни тепер незалежної України.

У бідні 90-ті люди, за інерцією, і далі мріють про профспілкову путівку до санаторію. Отримати її можна, якщо висока посада, хороші знайомства чи людина хвора, потребує оздоровлення.

Трускавець, Миргород, Моршин – є і зараз. Але пережити дев’яності й початок нульових вдалося не всім оздоровчим санаторіям.

Наприклад, колишній державний санаторій посеред Бердянської коси. Тепер тут елітна та приватна база відпочинку.

У 2002-му санаторій приватизували. Будівель не зносили — лише перепланували та відремонтували. Тепер тут дві сотні номерів. Власні аквапарк, медичний центр, тенісний корт. Тепер і до Туреччини летіти на потрібно. Навпаки — тепер Туреччина їде до нас. Керує готелем — турок.

Деякі бердянські санаторії все ж вистояли та лишились оздоровницями. Серед них – Арктика.

– Лікувальний бруд, підводний душ, масаж, ванни. Все, що тут можна спробувати — я все проходжу і чудово себе почуваю! Був у Туреччині, був в Єгипті — мені не сподобалося. Після такого відпочинку набираю зайву вагу, – розповів відпочивальник.

За радянських часів в Арктиці відпочивали лише військові Північного флоту, тепер тут оздоровлюються усі охочі. Путівки переважно купують самі. Але є й ті, кого на відпочинок відправляють приватні компанії.

Бердянськ завжди був популярним в Україні курортом. Щороку півтора-два млн відпочивальників. До трьох кількість туристів зростає після окупації Криму.

Крим – це перлина України і його втрата сьогодні для нас, як одного з туристичних регіонів є дуже великою. І хоча у нас є частину морського узбережжя – його не можливо повністю замінити Кримом.

Де відбувається справжня туристична революція Незалежної України – то це в Карпатах. На рівному місці у двохтисячних постає нині найпопулярніший гірськолижний курорт країни – Буковель.

Щороку Буковель відвідують понад 2 млн туристів. Не всі вони можуть собі дозволити жити в готелі.

Розміщуються у людей — у довколишніх селах — Поляниці й Татарові. Раніше місцеві жили з худоби, тепер — із туристів. Перших гостей приймали скромно.

– Ми три номери зробили, жили з дітьми на підлозі в одній з кімнат, а три спальні кімнати віддали для гостей, — розповідає власниця готелю та пекарні Наталія кульчицька.

За кілька років — Наталія трохи заробила, взяла кредит, який уже давно повернула — та звела будинок на 6 номерів.

У страви теж вкладає свою гуцульську душу – готує і подає туристам сама. Тепер і влітку. Пандемія і закриті кордони торік іще більше навернули українців на відпочинок у Карпатах і не лише.

Проект Мандруй Україною торік відкрив нам нашу країну по-новому. А цьогоріч завдяки прямим рейсам і безвізу до України потяглися туристи із країн Перської Затоки.

Є одна країна, з якої масово до нас їдуть туристи цілими літаками. Це Саудівська Аравія — бажані гості у всьому світі. Вони багато витрачають та подорожують сім’ями, не вживають алкоголь — ідеальні сімейні туристи.

Важливо привабити іноземців, але ще важливіше – подобатися собі самим.