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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Вкрали майже $100 млн: в Японії хакери зламали біржу криптовалют

хакери

Велика японська біржа криптовалют Liquid зазнала нападу хакерів. Їм вдалося вкрасти з віртуальних гаманців близько $100 млн.

Аналіз показав, що зникло близько $97 млн ​​у криптовалютах, зокрема у біткоїнах та ефіріумах.

Це друга велика крадіжка криптовалюти за останні дні. Минулого тижня на платформі цифрових токенів Poly Network повідомили про крадіжку $600 млн.

У Liquid заявили, що відстежують рух вкраденої криптовалюти і працюють з іншими біржами, щоб заморозити і повернути активи.

Ця біржа криптовалют працює з 2014 року в більш ніж 100 країнах і обслуговує мільйони клієнтів по всьому світу.

Liquid входить в топ-20 найбільших кріптовалютних бірж світу за щоденними обсягами торгів.

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Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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