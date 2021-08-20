Міністерство культури та інформаційної політики запускає тест на рівень знання української мови.

Кожен охочий зможе перевірити свій рівень володіння мовою за допомогою системи, яка має дієві алгоритми. Складність питань регулюється індивідуально, залежно від попередніх відповідей.

Крім цього, на порталі є 15 уроків, де в інтерактивному форматі можна вивчати мову. Сайт передбачає відео, аудіо та письмові завдання.

Цим інструментом можуть користуватися всі абсолютно безкоштовно. Протестувати свій рівень володіння українською мовою можна на спеціальному порталі.

– Продовжуємо наповнювати еко-систему та створювати інструменти промоції української. Продовжуємо нашу лагідну українізацію. Аби люди дійсно перейшли на українську і спілкувалися нею постійно – у них мають бути можливості і бажання, – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко додав, що надалі планується робота над створенням мобільних застосунків, аби вивчати українську мову було ще зручніше.

Нещодавно Олександр Ткаченко розповідав про плани проведення лагідної українізації в країні.

Він зауважив, що головне завдання на сьогодні – це зробити так, щоб українська мова стала загальновживаною у всіх аспектах спілкування українського суспільства.

Для цього, на думку міністра, необхідне гідне фінансування цієї галузі на різних рівнях.

Джерело: Олександр Ткаченко