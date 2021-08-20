Зачіски для школи 2021

Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік та шкільні будні. Зазвичай, у школі дівчата прагнуть проявляти свою індивідуальність за допомогою зовнішнього вигляду.

Освіжити повсякденний шкільний образ можна завдяки гарній зачісці.

Факти ICTV підібрали кілька зачісок для різних типів волосся.

Більшість з них дуже прості, але в той же час стильні та елегантні.

Інвентар:

гребінець,

широкі резинки,

маленькі силіконові резиночки,

невидимки,

шпильки.

Коротке волосся

У сучасному світі багато дівчаток надають перевагу коротким стрижкам, оскільки це зручно і стильно. Більше того, для такої довжини теж існує багато цікавих варіантів плетіння.

Зачіски в школу 2021: варіанти для короткого та довгого волосся / 5 фотографий

Середнє та довге волосся

Порада. Довге волосся часто заплутується після сну. Використовуй спрей для легкого розчісування. Він не тільки заощадить твій час вранці, але й додасть волоссю блиску.

Зачіски в школу 2021: варіанти для короткого та довгого волосся / 8 фотографий

Кучеряве волосся

Багато власниць кучерявого волосся намагаються зробити їх більш слухняними та користуються вирівнювачами.

Але не варто зловживати цим, адже через вплив температур волосся може втратити об’єм, стати сухим та ламким.

Краще зібрати кучеряві локони в мальвінку або невелику гульку.

Зачіски в школу 2021: варіанти для короткого та довгого волосся / 5 фотографий

Трендові аксесуари для волосся, які доповнять твій шкільний образ:

1. Хустка. Дизайнери рекомендують вплітати її у хвіст або намотувати на високий пучок.

2. Масивний обруч. Добре виглядає із проділом посередині та низьким хвостом. А у поєднанні з діловим жакетом додасть образу жіночності.

3. Великі заколки. З ними легко не тільки прибирати волосся від обличчя, але й залишатися на одній модній хвилі зі знаменитостями. Цей тренд уже оцінили: Кендалл Дженнер, Кеті Перрі, Кара Делевінь та інші.

Варіанти із перлинами та масивними стразами радимо обійти стороною, адже вони вже віджили своє у світі моди.