22 серпня в Україні відзначають мало свят, проте в цей день віряни вшанують пам’ять апостола Матвія. Також декілька українців відзначать свої іменини.

22 серпня – яке сьогодні свято

22 серпня віряни згадують апостола Матвія, який посів місце Іуди серед учнів Ісуса Христа після його зради. За біблійними переказами, апостол Матвій допомагав бідним та хворим людям.

Згідно з віруваннями, Бог наділив Матвія цілющими здібностями. В цей день погода зазвичай вже ставала схожою на осінь – зокрема, починав вирувати вітер та ставало холодніше.

Іменини 22 серпня

В цей день іменини святкують декілька власників красивих імен. Серед них – Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, ​​Самуїл, Юліан, Яків.

У цей день важливо привітати своїх знайомих зі святковою датою. Впевнені, вони будуть вдячні вам за увагу та турботу.

Прикмети 22 серпня

погода вдень очікується сонячною, якщо вранці буде роса;

якщо буде холодний вітер – слід очікувати сніжну зиму;

нагряне дощ днем ​​- осінь буде ранньою.

Чого не можна робити 22 серпня

не можна виходити на вулицю, якщо будуть грози;

не можна доїти корову та іншу худобу після заходу сонця;

в цей день не можна лаятися з близькими, інакше у житті відбуватимуться погані події;

не варто давати в борг малознайомим людям або родичам.

Свято 22 серпня в інших країнах

Міжнародний день пам’яті жертв актів насильства на основі релігії або переконань відзначають на території всіх країн. Історія пам’ятає чимало прикладів, коли мирні жителі гинули унаслідок насильства.

Важлива дата покликана вшанувати пам’ять загиблих та привернути увагу громадськості до бажання миру та відсутності хаосу. Варто пам’ятати, що всі люди – важливі, а ніщо не має більшої цінності, ніж життя.

В Індії відзначають Ракша Бандхан – щорічне свято. Його дата залежить від дня повного місяця савана – індуїстського календаря. Цього року Ракша Бандхан припав на 22 серпня.

У цей день на території Індії відбуваються ритуальні обмивання, віряни кидають у море кокосові горіхи як підношення та на знак поваги Богу вод Варуне.

Ракша Бандхан також важливий для родинних зв’язків. Сестри бажають благополуччя своїм братам – дівчата зав’язують на їхніх руках священний шнурок під назвою Ракхи. Таким способом хлопцям бажають процвітання, а брати клянуться захищати своїх сестер від всіх бід та допомагати їм.

Хто народився 22 серпня