21 серпня відзначають день ангела Григорія. Це ім’я давньогрецького походження і перекладається як бадьорий, пильний, не сплячий.

До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки і оригінальні привітання в СМС. Тому не забудьте привітати колегу або друга Григорія з іменинами – їм однозначно буде приємно!

Привітання з днем ангела Григорія в листівках

Привітання з днем ​​ангела Григорія в СМС

Григорій, нехай працює закон:

Чим старше ти, тим більше щастя,

Жити легше, крутіше і прекрасніше!

Нехай удача та везіння,

Любов, достаток, натхнення

З тобою по життю поруч будуть.

Приходять гроші звідусіль!

Колеги, добрі друзі,

Велика, дружна сім’я,

Рідні оточують люди,

Нехай, як задумав ти, все буде!

***

Нехай буде шикарна тачка

І в кожної скриньці заначка,

На сніданок ходи в ресторани,

На відпочинок літай на Канари!

Роботи бажаю легше,

Здоров’я, звичайно, міцніше!

Бажаю любові, насолоди,

***

Жартівливий, цікавий,

готовий поговорити

І розмова не прісний

Уміло підтримати,

справді цілеспрямований

І шукає успіх,

У шалену життя закоханий

І захопив усіх,

Веселий, міцний, силою

Подібний лише скелі,

Усміхнений, красивий –

Все це про тебе!

Григорій, знай, ти такий один.

Добра тобі, веселощів

І усіляких вершин!

Значення імені Григорій

Ім’я Григорій має особливий зв’язок з християнською вірою, чим відрізняється від багатьох інших грецьких імен.

Григорій завжди знаходиться напоготові, він уважний до деталей.

Маленький Гриша – рухлива і допитлива дитина, яка любить активні ігри, а її сміливість може навіть злегка лякати батьків. Потрібно буде приділити достатньо багато уваги, для навчання Григорія навичкам безпеки.

У деяких його рухливість викликає тривогу за майбутню успішність в школі, однак побоюватися не варто. Григорій слухняний і легко переключається з гри на заняття. Часом він може поводитися нестерпно, але це швидко минає.

Навчається хлопчик дуже добре. У Григорія прекрасні інтелектуальні нахили.

Пам’ять у Григорія дуже хороша – він легко засвоює інформацію і швидко навчається новому.

Григорію подобаються як точні науки, так і гуманітарні. Він небайдужий до читання.

Здоров’я у хлопчиків з ім’ям Григорій дуже гарне. Вони рідко хворіють, а якщо і хворіють, то зазвичай у легкій формі.

Гриша зростає спортивним і активним хлопчиком.

Дорослий Григорій зазвичай стає більш спокійним і вже не прагне до спортивних досягнень, але фізична витривалість і високий життєвий тонус у нього залишаються.