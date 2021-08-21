21 серпня відзначають день ангела Григорія. Це ім’я давньогрецького походження і перекладається як бадьорий, пильний, не сплячий.
До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки і оригінальні привітання в СМС. Тому не забудьте привітати колегу або друга Григорія з іменинами – їм однозначно буде приємно!
Привітання з днем ангела Григорія в листівках
Привітання з днем ангела Григорія в СМС
Григорій, нехай працює закон:
Чим старше ти, тим більше щастя,
Жити легше, крутіше і прекрасніше!
Нехай удача та везіння,
Любов, достаток, натхнення
З тобою по життю поруч будуть.
Приходять гроші звідусіль!
Колеги, добрі друзі,
Велика, дружна сім’я,
Рідні оточують люди,
Нехай, як задумав ти, все буде!
***
Нехай буде шикарна тачка
І в кожної скриньці заначка,
На сніданок ходи в ресторани,
На відпочинок літай на Канари!
Роботи бажаю легше,
Здоров’я, звичайно, міцніше!
Бажаю любові, насолоди,
***
Жартівливий, цікавий,
готовий поговорити
І розмова не прісний
Уміло підтримати,
справді цілеспрямований
І шукає успіх,
У шалену життя закоханий
І захопив усіх,
Веселий, міцний, силою
Подібний лише скелі,
Усміхнений, красивий –
Все це про тебе!
Григорій, знай, ти такий один.
Добра тобі, веселощів
І усіляких вершин!
Значення імені Григорій
Ім’я Григорій має особливий зв’язок з християнською вірою, чим відрізняється від багатьох інших грецьких імен.
Григорій завжди знаходиться напоготові, він уважний до деталей.
Маленький Гриша – рухлива і допитлива дитина, яка любить активні ігри, а її сміливість може навіть злегка лякати батьків. Потрібно буде приділити достатньо багато уваги, для навчання Григорія навичкам безпеки.
У деяких його рухливість викликає тривогу за майбутню успішність в школі, однак побоюватися не варто. Григорій слухняний і легко переключається з гри на заняття. Часом він може поводитися нестерпно, але це швидко минає.
Навчається хлопчик дуже добре. У Григорія прекрасні інтелектуальні нахили.
Пам’ять у Григорія дуже хороша – він легко засвоює інформацію і швидко навчається новому.
Григорію подобаються як точні науки, так і гуманітарні. Він небайдужий до читання.
Здоров’я у хлопчиків з ім’ям Григорій дуже гарне. Вони рідко хворіють, а якщо і хворіють, то зазвичай у легкій формі.
Гриша зростає спортивним і активним хлопчиком.
Дорослий Григорій зазвичай стає більш спокійним і вже не прагне до спортивних досягнень, але фізична витривалість і високий життєвий тонус у нього залишаються.