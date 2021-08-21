24 серпня громадяни нашої країни відзначать 30-річчя незалежності України – це важливе державне свято. В 2021 році ця дата припала на вівторок, відповідно, всі отримають додатковий офіційний вихідний день.

Ми вирішили зібрати для вас цікаві події цього дня. Як відсвяткувати День Незалежності в Києві – далі в нашому матеріалі.

Містика Києва

Історії про столичних відьом, язичницькі традиції, потойбічні явища в житті киян – все це пропонує Містика Києва.

Якщо вам подобається щось незвичайне та загадкове – тоді ця екскурсія точно підійде.

Програмою передбачені відвідування Старокиївської та Замкової гір, прогулянка занедбаним цвинтарем, вулицею Чорна грязь і трьома сходами.

Відвідування кожного місця буде супроводжуватися захопливою розповіддю гіда. Навіть корінні кияни зможуть дізнатися та відкрити для себе щось нове.

Адреса: м. Контрактова площа.

Час: 19.00

Вартість: 250 грн.

Панорама Києва

Символічно буде на День Незалежності України відвідати екскурсію Панорама Києва. Вся столиця відкриється для вас, як на долоні. Тим більше, в спекотний літній день що може бути краще річкової прогулянки на катері?

Величні будівлі Подолу, золоті куполи старовинних храмів, історичні пам’ятники – все це можна встигнути подивитися за годину.

Адреса: вул. Набережно-Хрещатицька, м. Поштова площа

Час: 11.00

Вартість: 100-200 грн.

Квест Пісня льоду та полум’я

Якщо ви хочете відсвяткувати День Незалежності України незвично та в компанії друзів, тоді відвідайте квест Пісня льоду та полум’я. Він зроблений за мотивами всесвітньо відомого серіалу Гра престолів.

Команді гравців (2-10 чоловік) доведеться відчути себе жителями Вестероса, які претендують на владу.

Також на учасників чекають екскурсоводи в образах персонажів із серіалу та фотозона у вигляді залізного трону.

Завдання квесту розраховані на знання Гри престолів.

Адреса: вул. Рибальська, 22, бізнес-центр Башта 5

Час: 11.00

Вартість: 200 грн.

Круїз у Межигір’я зі шлюзуванням на комфортабельному теплоході

Семигодинна програма круїзу безсумнівно подарує багато приємних емоцій. Прогулянка річкою Дніпро, проходження шлюзу та Київського водосховища, зупинка – парк Межигір’я та прогулянка по ньому протягом трьох годин.

Крім того, на теплоході працює бар, проте можна брати свої напої та їжу.

Адреса: Поштова площа, 3 (Річковий вокзал, сьомий причал)

Час: 11.00 (тривалість сім годин)

Вартість: 500-550 грн.

Vivaldi Пори року | Космос

У День Незалежності України можна насолодитися класичною музикою в сучасній інтерпретації. Ви почуєте рідкісні й яскраві твори знаменитого Антоніо Вівальді, а також відомі Пори року.

Все це буде виконувати оркестр разом із лауреатом міжнародних конкурсів Олегом Дудніченком та автором проекту Богданом Пущаком.

Адреса: вул. Бориса Грінченка, 7.

Час: 19.00

Вартість: 300-550 грн.

Оскільки в 2021 році Україна відсвяткує 30-річчя своєї незалежності, на просторах міста очікується безліч інших заходів. Наприклад, військовий парад або концерт, на якому виступлять багато зірок нашого шоу-бізнесу.

Детальніше про те, які заходи очікуються на День Незалежності України – читайте на Фактах ICTV.