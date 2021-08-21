24 серпня Україна відзначить одне з найважливіших державних свят – День Незалежності. В зв’язку з цим українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. Виступ симфонічного оркестру, дискотека 90-х і великий святковий концерт. Куди піти у Львові на День Незалежності України – афішу на 24 серпня читайте в матеріалі.

Володарі звуку. Lords of the Sound. Хіти української естради

У День Незалежності України симфонічний оркестр Lords of the Sound представить нову програму – хіти української естради в сучасному аранжуванні.

Прозвучать треки Софії Ротару, Володимира Івасюка, Василя Зінкевича, Назарія Яремчука та інших.

Двогодинна програма до Дня Незалежності України обіцяє бути яскравою.

Адреса: пл. Святого Юра, 5 (Митрополичі сади)

Вартість: від 290 грн.

Час: 15.30, 19.30.

Концерт: супер диско 90-х. Фестиваль незалежності. 30 років

Гучне святкування, світові хіти, найкращі діджеї та дружня атмосфера – все це обіцяють на концерті SuperDisco.

Гостей події очікують танцювальні треки представників диско 90-х – Sident (Lazzy Dee), East 17, Global Deejays, Snap!, Captain Jack, NaNa та інших.

Адреса: Стадіон Арена Львів, вул. Стрийська, 199.

Вартість: від 320 грн.

Час: 18.00.

Виставка Тетяни Крамаренко ЛініЯ. У пошуках ідентичності

На виставці будуть представлені роботи, які з’явилися з ліній випадкових каракуль, в яких каракулеграф Тетяна Крамаренко бачить справжнє мистецтво.

Крім того, кожен зможе спробувати себе в ролі каракулеграфа. Також художниця проведе безкоштовний майстер-клас.

Адреса: вул. Кушевича, 1.

Вартість: безкоштовно.

Час: 12.00 (тривалість три години).

Святковий концерт у День Незалежності України

З нагоди Дня Незалежності у Львові просто неба організовують святковий концерт.

На сцені виступлять такі виконавці як Аркадій Войтюк, Alyona Alyona, Navka, гурти Kalush і Patsyki z Franeka.

Адреса: вул. Стрийська (біля площі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного)

Вартість: безкоштовно.

Час: 18.00

Фестиваль домашніх улюбленців

День Незалежності України ви можете провести в компанії свого чотирилапого друга на фестивалі домашніх улюбленців.

Також у вас буде можливість:

безкоштовно чіпувати свого улюбленця;

взяти собачку в свою родину;

зробити фото зі своїм улюбленцем на фотозоні, де буде працювати фотограф;

відвідати виставку-ярмарок зоотоварів від провідних виробників і постачальників;

відкрити для себе інноваційні продукти та технології, амуніцію, аксесуари і засоби для догляду за тваринами;

побачити майстер-класи та виступи представників зооринку: ветеринари, грумери, дресирувальники;

взяти участь у конкурсах і розвагах із подарунками;

смачно перекусити на фуд-кортах;

відпочити в лаундж-зоні або просто полежати в гамаку;

відвідати зону з розвагами для дітей.

Адреса: вул. Кушевича, 1 (Палац Гната Хоткевича).

Вартість: 50 грн.

Час: з 12.00 до 20.00.

Фото: Lord of the Sound, Pexels