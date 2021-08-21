У вересні 2021 року українці відпочиватимуть 8 днів. У перший місяць осені не передбачається державних свят, які могли б вплинути на кількість вихідних. У перший осінній місяць 2021 року українці працюватимуть 22 дні.
Вихідні у вересні 2021
- 4-5 вересня
- 11-12 вересня
- 18-19 вересня
- 25-26 вересня
Свята у вересні 2021
- 1 вересня — День знань
- 2 вересня — День нотаріату
- 8 вересня — Міжнародний день грамотності та Міжнародний день солідарності журналістів
- 9 вересня — День дизайнера-графіка
- 11 вересня — День програміста та День фізкультури і спорту
- 15 вересня — День HR-менеджера і Міжнародний день демократії
- 16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару
- 19 вересня — Міжнародний день працівника лісу
- 21 вересня — Міжнародний день миру
- 22 вересня — День партизанської слави
- 27 вересня — Всесвітній день туризму
- 30 вересня — Міжнародний день перекладача та День бібліотек
Найближче державне свято і неробочий день – 14 жовтня. У цей день українці відзначатимуть День захисника України. Дізнатися подробиці про решту державних свят до кінця 2021 року можна в календарі.
Дізнатися більше про православні свята 2021 року можна також у православному календарі. Наприклад, 21 вересня відзначатиметься Різдво Богородиці, а 27 – Воздвиження Хреста Господнього.