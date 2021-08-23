23 серпня всі українці відзначають День прапора. Вперше він був піднятий в 1991 році після проголошення незалежності України.

Прапор є одним з головних символів і атрибутів нашої держави поряд з гімном і гербом.

Напередодні свято в Києві було піднято найбільший український прапор.

Також 23 серпня відзначається День шахтаря. Дата відзначається щорічно в четверту неділю серпня.

Церква сьогодні відзначає день Блаженного Лаврентія.

Іменини 23 серпня святкують Роман, Роза і Лаврентій.

Прикмети 23 серпня

Тиха і спокійна вода в річці – до безвітряної осені і зими без хуртовин;

Хвилі – до холодних осені та зими;

Іній – до ранньої та холодної зими.

Заборони 23 серпня

Шити і в’язати

Готувати їжу

Прибирати в будинку

Робити манікюр

Свята в серпні 2020

У серпні буде багато свят і навіть додатковий вихідний. 24 серпня українці відзначать головне державне свято – День незалежності.

Дата випадає на понеділок, який, буде вихідним.