23 серпня всі українці відзначають День прапора. Вперше він був піднятий в 1991 році після проголошення незалежності України.
Прапор є одним з головних символів і атрибутів нашої держави поряд з гімном і гербом.
Напередодні свято в Києві було піднято найбільший український прапор.
Також 23 серпня відзначається День шахтаря. Дата відзначається щорічно в четверту неділю серпня.
Церква сьогодні відзначає день Блаженного Лаврентія.
Іменини 23 серпня святкують Роман, Роза і Лаврентій.
Прикмети 23 серпня
- Тиха і спокійна вода в річці – до безвітряної осені і зими без хуртовин;
- Хвилі – до холодних осені та зими;
- Іній – до ранньої та холодної зими.
Заборони 23 серпня
- Шити і в’язати
- Готувати їжу
- Прибирати в будинку
- Робити манікюр
Свята в серпні 2020
У серпні буде багато свят і навіть додатковий вихідний. 24 серпня українці відзначать головне державне свято – День незалежності.
Дата випадає на понеділок, який, буде вихідним.