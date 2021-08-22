Український поет Юрій Рибчинський отримав державну нагороду Національна легенда.

22 серпня проходить вручення нової премії Національна легенда України. За словами президента України Володимира Зеленського – це нова державна нагорода та нова традиція. Цього року її вручають вперше.

Ушановані премії будуть ті, хто приніс Україні славу і відомий завдяки своїм талантам.

Юрій Рибчинський народився у Києві в 1945 році. Мати поета була уродженкою Донбасу, закінчила військово-медичний інститут ще до війни, а батько – киянин з двома вищими освітами.

У 1962 році Юрій вступив на філологічний факультет Київського державного університету ім. Шевченка, де і почав періодично писати свої вірші, а з 1965 року почав писати й тексти пісень.

Серед його перших хітів – пісня Очі на піску, яку виконала відома естрадна співачка Тамара Міансарова.

Після цього він спробував себе в ролі поета-пісняра і тісно працював з легендарними композиторами. Кількість таких співробітництв перевалила за 150.

Юрія Рибчинського по праву називають одним з основоположників української естрадної пісні – його пісні активно ставали хітами, відомими навіть за межами СНД.

Поет також є автором легендарної п’єси Едіт Піаф. Життя в кредит, написаної у 2008 році.

У 2009 році Рибчинський був ушанований Гоголівської премії за внесок у драматургію. За свою кар’єру він 15 разів був лауреатом телевізійного фестивалю Пісня року.

У 2015 році поет був нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня за видатні досягнення і внесок в національну культуру.

Зараз Юрій живе і працює в Києві. Перебуває в шлюбі з Олександрою Рибчинською. Їхній син – український політик і бізнесмен Євген Рибчинський.