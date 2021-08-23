День ангела Романа (23 серпня): привітання і значення імені

День ангела Романа відзначають 23 серпня. Також власники цього імені святкують день ангела понад 15 разів на рік – 19 січня, 16 лютого, 2 та 29 березня, 15 травня, 5, 13 червня, 1, 6, 11, 15, 23 серпня, 24 вересня, 8 та 14 жовтня, 13 листопада, 1 і 10 грудня.

З латинської мови Роман означає римський, римлянин. Також з грецької мови це ім’я перекладається як хлібороб або той, хто працює із землею.

Власники цього імені з дитинства прагнуть до різноманітності, постійного дослідження всього нового. Саме тому вони бувають непосидючими.

З роками ця риса характеру тільки загострюється, тому дорослі Романи добре знають, чого хочуть, а також легко відмовляються від того, що точно не принесе їм задоволення. Вони прагнуть до лідерства у будь-якій справі.

Крім того, чоловіки з ім’ям Роман – оптимісти. Вони завжди прийдуть на допомогу своїм друзям та рідним. Також власники цього імені – хороші сім’янини. Факти ICTV підготували найкращі привітання у прозі та листівках з днем ангела Романа.

Привітання з днем ангела Романа у листівках

Привітання з днем ангела Романа у прозі

З Днем ангела, Романе! Нехай життя складається так, як ти цього бажаєш. Успіхів, талану та здійснення мрій.

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Романе, з іменинами! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець оберігав завжди від усіх можливих нещасть, направляв на вірний шлях та наставляв. Вірних друзів, великого кохання та успіхів в усіх починаннях.

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З Днем ангела! Нехай подаровані янголом-охоронцем крила дадуть сил та допоможуть подолати усі негаразди.

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Вітаємо з днем ангела! Бажаємо хороших друзів та кохання. Нехай усі починання завершуються лише успіхом, а мрії збуваються.