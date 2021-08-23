Щороку 23 серпня українці відзначають День державного прапора. Синьо-жовтий стяг – це символ нашої країни, тому сьогодні варто всіх українців.

З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем прапора у листівках.

День прапора України – це відносно нове свято. Воно було засновано указом другого президента України Леоніда Кучми 23 серпня 2004 року з метою виховання поваги громадян до державних символів України.

Але сама історія синьо-жовтого прапора сягає ще 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, яким затвердила поєднання цих двох кольорів як прапор Української Народної Республіки.

Спочатку День прапора святкували 24 липня, бо саме у цей день у 1990 році синьо-жовтий стяг замайорів над київською мерією. А вже через рік, у 1991-му, 23 серпня народні депутати після провалу путчу в Москві внесли його до будівлі Верховної Ради.

Статус офіційного прапору України надала президія парламенту своєю постановою від 18 вересня 1991 року.

Згідно з найбільш популярним тлумаченням колірної гами прапора, синя його смуга символізує ясне небо, а жовта – золоті пшеничні ниви.