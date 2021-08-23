Гороскоп на серпень 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на серпень 2021 року склала астролог Тетяна Діденко.

Гороскоп для Овнів

Овнам у серпні буде комфортно і затишно. Робота стабільна, зарплата очікується за планом. Однак народженим в останню декаду знака потрібно менше йти на ризик та суперечки. Дуже ймовірне зіткнення з владою.

Гороскоп для Тельців

Тельці продовжують свої починання. Цей знак вже два роки під владою сили Урана. А він дає різкі зміни у багатьох сферах життя. Але серпень принесе активність у спілкуванні і досягненні своїх цілей. Тельці, народжені в останній декаді, бережіть свої фінанси. Витрати будуть дуже несподівані.

Гороскоп для Близнюків

Близнюки в серпні будуть зайняті навчанням, підготовкою до школи. До 20 серпня будуть готові списки в магазин, ви зможете придбати все необхідне, що принесе вам задоволення. Кінець місяця принесе певні скандали і неприємності.

Гороскоп для Раків

Раки у серпні будуть займатися своїми звичайними справами, багато хто вже побував у відпустці і набрався сил, готовий до роботи та до спілкування з друзями. Тільки народжені в останній декаді знаку мають велику ймовірність зіткнення з органами влади (штрафи та різні листи від вищих інстанцій).

Гороскоп для Левів

Леви в останній місяць літа витратять багато грошей – хто на відпочинок, хто на ремонт, хто на подарунки. Багато спілкування і з друзями, і не з дуже приємними особистостями. Період складної роботи починається прямо з 1 серпня. Але із середини місяця трохи стихне. Втім, все-таки присутні форсмажорні ситуації, що виводить із себе критичних Левів. Підготовка дітей до навчання проходить під їхнім чітким наглядом.

Гороскоп для Дів

Діви, народжені на самому початку місяця, бережіть і здоров’я, і гроші. Упертість та агресивність у поглядах вам не зіграє на користь. 10-13 числа будуть конфлікти з дітьми, і партнерами у шлюбі. Згадається давня образа, причому надумана вами самим. Жінки дуже схильні до плаксивості. Алкоголь тільки посилить душевні муки. Можна просто влаштувати вечірку або сходити в кіно. Настрій вмить виправиться.

Гороскоп для Терезів

У Терезів пів серпня пройде рівно, без великих змін у гірший бік. А з 20 серпня Венера зайде у знак Терезів, і це принесе в життя рівновагу, порядок, багато спілкування з близькими людьми і старими друзями. Якщо ви дизайнер, архітектор, математик, то можливостей розвиватися стане більше. Можна купити собі необхідні речі. Вони слугуватимуть довго. І ваші діти будуть готові до навчання завдяки вашій відповідальності.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони будуть у відносно непоганий формі, тренуватися не хочеться, але свідомість говорить, що потрібно. Йде внутрішня боротьба з лінню. Багато потрібних запланованих давно справ, які виконуватимуть дуже тяжко. Знак Скорпіона продовжує стояти в опозиції до Урану. Тому тенденція – багато робити, а отримувати результат наполовину, зберігається. Порада: не працюйте у режимі Відмінника. Це тільки підірве здоров’я.

Гороскоп для Стрільців

Стрілець досі мріє про подорож або відпочинок. Але цей місяць пройде за давно задуманим планом. Якщо захочете внести несподівані корективи, то до 11-12 числа це не потрібно робити – у вас нічого не вийде. Тільки те, що вже домовлено. Але вже з 20 серпня у вас буде все виходити, і настрій буде хорошим. Правда, з дітьми треба встигнути побігати по магазинах. Цей процес буде в метушні. Не тягніть до останнього.

Гороскоп для Козерогів

Козероги спокійні в цьому місяці. У них все під контролем. Тільки з 20 серпня, коли Венера увійде у знак Терезів, Козероги відчують дискомфорт в їхньому розміреному житті. Постарайтеся всі фінансові справи вирішити до 20-го числа. І тоді все буде під вашим контролем, і так, як ви вирішите. В житті дітей (онуків) теж все до кінця місяця стане на свої місця, і вони будуть готові до нового навчального року. Ось тільки народжені 16-21 січня будуть відчувати тяжкість неминучих проблем, які залежать від вищих інстанцій.

Гороскоп для Водоліїв

У Водоліїв тривають випробування на міцність. Відчуття, що ви постійно здаєте іспити. З дітьми, щоправда, все добре, ви спілкуєтеся, проводите багато часу, у вас дружба. Але до 20 серпня тяжкість пройде, і ви встигнете відпочити з сім’єю і купити для себе щось дуже необхідне. Тільки 28-29 серпня будуть дуже насичені несподіваними терміновими справами і зустрічами. Але ви все встигнете, хоча і будете переживати.

Гороскоп для Риб

Для Риб серпень буде відносно спокійним. Щоправда, з дітьми буде купа справ. Вони встигнуть ще поїхати відпочити з бабусями, дідусями. І ви за бажання можете організувати невеликий відпочинок біля води. Однак до 10 серпня будуть певні особисті конфлікти, відчуття нестачі любові та уваги. І весь місяць пронизаний з’ясовуваннями стосунків, рішеннями, що мені вибрати, їхати чи не їхати. Вам необхідний перепочинок, потрібно зупиниться хоча б на два тижні. Наберіться сил. Знайдіть спокій у душі. Цей місяць небезпечний агресивністю та обманом. Не пийте алкоголь. Він спровокує нові спалахи образ і претензій (навіть до самого себе). Не порушуйте режим сну. І тоді ви проживете цей місяць із мінімальними втратами.