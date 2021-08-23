24 серпня Україна відзначатиме День Незалежності. Авіашоу, відеоінсталяції та виступи спортсменів – все це зможуть побачити особисто жителі Дніпра. Афішу на 24 серпня до Дня Незалежності України читайте в матеріалі.

Dnipro open sky

Напередодні свята відбудеться унікальний фестиваль повітроплавання. Дніпрян обіцяють здивувати запуском 500 моделей ракет, спілкуванням з льотними професіоналами та літаковою виставкою, де кожен охочий зможе розглянути літальні апарати з усіх боків.

Адреса: аеродром Кам’янка, селище Ювілейне, вул. Березинська, 90

Ціна: 50 грн

Час: з 10.00 до 22.00

Україна. Dnipro 30

Відеоінсталяція покликана показати історію поглядом дніпрян. Композиція складатиметься з колажів фото і відео, якими будуть ділитися самі жителі міста. Доповнити проект архівними фото можна за допомогою сайту ukraine30.dp.ua.

Адреса: площа Героїв Майдану

Ціна: безкоштовно

Святковий ярмарок

На ярмарку кожен житель Дніпра знайде для себе цікаве заняття – на заході виступатимуть різні музичні колективи з усієї області, а також проводитимуться різні виставки.

Адреса: проспект Олександра Поля, 1

Ціна: безкоштовно

Час: з 09.00

Я бажаю тобі, Україно

У кожному районі Дніпра біля палаців культури будуть розміщені величезні банери з картою країни, на якій кожен охочий зможе залишити свої побажання українцям.

Адреса: біля палаців культури кожного з районів Дніпра

Ціна: безкоштовно

Дата: 24 серпня

Be healthy. Здоровий ти – здорове місто

Для любителів здорового способу життя влада готує унікальний фестиваль. На щорічному заході відбудеться виступ спортсменів та виставка органічної продукції, яка сподобається любителям всього натурального. Кожен охочий зможе пройти експрес-обстеження і зробити круті знімки в фотозоні. На заході можна подивитися виступ психолога Дмитра Карпачова.

Адреса: сквер Прибережний, вулиця Набережна Перемоги, 66

Ціна: безкоштовно

Час: з 10.00 до 22.00

Мavka

Любителям театрального мистецтва теж буде куди сходити – балет Мavka створювався на музику М.Скорульського. Драма Лесі Українки Лісова пісня стала основою для вистави.

Під час виступу глядачі зможуть насолодитися романтичним сюжетом, який тісно поєднали з фольклорним колоритом.

Адреса: Дніпропетровський академічний театр опери та балету, пр-т Дмитра Яворницького, 72А

Ціна: від 120 грн

Час: 18.00

Саша, винеси сміття

Другий театральний твір на День Незалежності – спектакль Саша, винеси сміття. В основі вистави лежить п’єса Наталії Ворожбит, у якій розкривається історія втрати близької людини.

Виступ також торкнеться тем сім’ї, любові, фінансового стану, ролі жінки в житті чоловіка і питання патріотизму.

Адреса: Дніпровський академічний театр драми та комедії, пр-т Дмитра Яворницького, 97

Ціна: від 100 грн

Час: 18.00

Більше заходів до Дня Незалежності України у вашому місті можна переглянути тут.

Фото: Аеродром Кам’янка, Unsplash, Опера, ДРАМіКом