В останній місяць літа українці отримають додатковий вихідний день, оскільки в календарі на серпень 2021 є державне свято – День незалежності.
Всього третій місяць літа подарує нам 21 робочий день і 10 вихідних.
Крім Дня незалежності, в серпні українці також святкують Дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, День Державного Прапора, День авіації України і День шахтаря.
Також в останній місяць літа відзначають Міжнародний день світлофора, Міжнародний день корінних народів світу та Міжнародний день молоді.
Православні віруючі відзначатимуть Преображення Господнє й Успіння Пресвятої Богородиці.
Календар свят на серпень 2021:
- 1 серпня – День інкасатора, Дeнь Повітряних сил Збройних Сил України, Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора
- 6 серпня – Міжнародний день Лікарі світу за мир
- 8 серпня – День військ зв’язку Збройних Cил України, День працівників ветеринарної медицини, День будівельника, Всесвітній день кішки, Міжнародний день альпінізму, Міжнародний день офтальмології
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу
- 12 серпня – Міжнародний день молоді
- 13 серпня – Всесвітній день шульги
- 14 серпня – початок Успенського посту, Медовий Спас або Маковія
- 15 серпня – День археолога
- 19 серпня – Преображення Господнє або Яблуневий Спас, День пасічника, Всесвітній день гуманітарної допомоги
- 21 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин
- 23 серпня – День Державного Прапора України, Європейський день пам’яті жертв сталінізму і нацизму, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації
- 24 серпня – День Незалежності України, День народження картопляних чіпсів
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці, День авіації України, День далекобійника
- 29 серпня – Горіховий Спас, День шахтаря, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
- 30 серпня – Міжнародний день жертв насильницьких зникнень