Весілля – важливий та урочистий момент у житті закоханої пари, адже в цей день створюється нова сім’я. Усю підготовку, а також хвилювання наречені розділяють зі своїми батьками.
Саме тому Факти ICTV зібрали найкращі привітання для батьків з весіллям дітей.
Привітання батьків з одруженням дітей у віршах
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Сьогодні важливий день для вашого життя
І не тільки наречених привітаю я
Дорогі батьки, ви гідно працювали
І цей союз кохання світу подарували
І вам за це подяка, і вам я побажаю
Натхнення і здоров’я, і безліч років шани!
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Ваша донька тепер дружина,
З чим вас сердечно вітаю!
Нехай буде життя любові повна,
Всіх благ сім’ї вашій бажаю!
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Вас вітаю нині від душі,
Адже заміж донечка виходить.
Бажаємо, щоб вона була щаслива та здорова,
У щасливій сім’ї хай роки життя свого проводить!
Нехай збуваються усі таємні мрії,
У вас та вашої сім’ї!
Нехай збуваються усі таємні мрії,
Нескінченими будуть завжди!
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З весіллям, батьки,
Вам вітання шлю,
заміж видаєте
Доньку ви свою.
Дідусем та бабусею
Вам бажаю стати
І, як доньку улюблену,
Онуків балувати.
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Батьки, батьки, роки злетіли швидко,
Весь час в турботах, в клопотах увесь час.
А от сьогодні зачекайте ви хвилинку,
І ми цей тост піднесемо за Вас!
За те, що славних діток народили,
Їх розуму навчали й доброти.
А зараз дивитесь на молодят із дивом –
Коли це встигли дітки підрости?
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Дітей ви одружили, тож онуків бажаємо здорових,
Щоб у родині вашій були тільки радісні хвилини,
Щоб дідусем з бабусею зміг хтось вас вже назвати!
І хай почнеться все по колу знову,
І перша усмішка, і кроки, і слова!
А онучатка хай ростуть здорові, то радість ваша буде на літа,
Отож, бажаємо Вам щасливих моментів багато прожити,
Не додають хай сивини роки,
За Вас, хороші, люблячі, терплячі,
Найкращі у світі дорогі батьки!
Привітання батьків з одруженням дітей у прозі
Шановні батьки, сьогодні завдяки вам два серця об’єднались у дивовижний союз кохання. І це свято можливо завдяки вам. Тож величезна подяка та щирі привітання. Бажаємо спокою вашій родині, а також здоров’я та натхнення у повсякденному житті.
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Шановні батьки, Хочемо привітати вас з цим урочистим святом. Тепер ви стали однією великою сім’єю. Бажаємо вам щастя, радості, взаєморозуміння та довголіття. Дякую вам від щирого серця!
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Вітаємо батьків з цим урочистим днем. Сьогодні ваші діти створюють нову сім’ю. Хочемо подякувати Вам за ваших дітей. Вони виросли чудовими людьми з великим та щирим серцем. Ваша сім’я стала ще більшою. Бажаємо щастя та радості у повсякденному житті, гарного відпочинку та взаєморозуміння!
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Вітаємо з весіллям дочки таких чудових батьків! Бажаємо вам довгих років життя, багато онуків, а потім і правнуків! Відчувати підтримку з боку ваших дітей, любов і турботу! Щастя вашої сім’ї!
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Хочемо привітати батьків! Настав той довгоочікуваний день, коли ви бачите перед собою нову сім’ю, яка є продовженням вас самих. Бажаємо вам бути однією великою родиною, збиратися на свята, радіти, сміятися, веселитися! Бачити, як вас шанують, поважають, прислухаються до ваших настанов і порад! Допомагайте молодим, а вони будуть завжди поруч з вами!