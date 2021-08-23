Весілля – важливий та урочистий момент у житті закоханої пари, адже в цей день створюється нова сім’я. Усю підготовку, а також хвилювання наречені розділяють зі своїми батьками.

Саме тому Факти ICTV зібрали найкращі привітання для батьків з весіллям дітей.

Привітання батьків з одруженням дітей у віршах

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Сьогодні важливий день для вашого життя

І не тільки наречених привітаю я

Дорогі батьки, ви гідно працювали

І цей союз кохання світу подарували

І вам за це подяка, і вам я побажаю

Натхнення і здоров’я, і безліч років шани!

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Ваша донька тепер дружина,

З чим вас сердечно вітаю!

Нехай буде життя любові повна,

Всіх благ сім’ї вашій бажаю!

* * *

Вас вітаю нині від душі,

Адже заміж донечка виходить.

Бажаємо, щоб вона була щаслива та здорова,

У щасливій сім’ї хай роки життя свого проводить!

Нехай збуваються усі таємні мрії,

У вас та вашої сім’ї!

Нехай збуваються усі таємні мрії,

Нескінченими будуть завжди!

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З весіллям, батьки,

Вам вітання шлю,

заміж видаєте

Доньку ви свою.

Дідусем та бабусею

Вам бажаю стати

І, як доньку улюблену,

Онуків балувати.

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Батьки, батьки, роки злетіли швидко,

Весь час в турботах, в клопотах увесь час.

А от сьогодні зачекайте ви хвилинку,

І ми цей тост піднесемо за Вас!

За те, що славних діток народили,

Їх розуму навчали й доброти.

А зараз дивитесь на молодят із дивом –

Коли це встигли дітки підрости?

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Дітей ви одружили, тож онуків бажаємо здорових,

Щоб у родині вашій були тільки радісні хвилини,

Щоб дідусем з бабусею зміг хтось вас вже назвати!

І хай почнеться все по колу знову,

І перша усмішка, і кроки, і слова!

А онучатка хай ростуть здорові, то радість ваша буде на літа,

Отож, бажаємо Вам щасливих моментів багато прожити,

Не додають хай сивини роки,

За Вас, хороші, люблячі, терплячі,

Найкращі у світі дорогі батьки!

Привітання батьків з одруженням дітей у прозі

Шановні батьки, сьогодні завдяки вам два серця об’єднались у дивовижний союз кохання. І це свято можливо завдяки вам. Тож величезна подяка та щирі привітання. Бажаємо спокою вашій родині, а також здоров’я та натхнення у повсякденному житті.

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Шановні батьки, Хочемо привітати вас з цим урочистим святом. Тепер ви стали однією великою сім’єю. Бажаємо вам щастя, радості, взаєморозуміння та довголіття. Дякую вам від щирого серця!

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Вітаємо батьків з цим урочистим днем. Сьогодні ваші діти створюють нову сім’ю. Хочемо подякувати Вам за ваших дітей. Вони виросли чудовими людьми з великим та щирим серцем. Ваша сім’я стала ще більшою. Бажаємо щастя та радості у повсякденному житті, гарного відпочинку та взаєморозуміння!

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Вітаємо з весіллям дочки таких чудових батьків! Бажаємо вам довгих років життя, багато онуків, а потім і правнуків! Відчувати підтримку з боку ваших дітей, любов і турботу! Щастя вашої сім’ї!

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Хочемо привітати батьків! Настав той довгоочікуваний день, коли ви бачите перед собою нову сім’ю, яка є продовженням вас самих. Бажаємо вам бути однією великою родиною, збиратися на свята, радіти, сміятися, веселитися! Бачити, як вас шанують, поважають, прислухаються до ваших настанов і порад! Допомагайте молодим, а вони будуть завжди поруч з вами!