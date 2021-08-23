Що подарувати на річницю весілля

День весілля – це завжди особлива дата для закоханих. Щороку подружжя відзначає це свято у колі сім’ї та близьких друзів. Перед гостями постає питання, що краще подарувати подружжю на їх річницю весілля? На які моменти потрібно звернути увагу, вибираючи презент?

Факти ICTV підготували добірку подарунків, які можна зробити на річницю весілля.

Сертифікат на двох

Чудовим варіантом подарунка для подружжя будуть нові спільні емоції та враження. Ви можете одразу подарувати сертифікат з конкретним дозвіллям або з кількома варіантами відпочинку. Це може бути:

політ на повітряній кулі;

прогулянка на байдарці або катері;

стрибок із парашутом у тандемі;

політ на параплані;

прогулянка на яхті;

навчальний політ на літаку для двох;

прогулянка на квадроциклах;

екстремальне водіння;

політ в аеротрубі;

майстер-клас з гончарства;

похід у театр;

майстер-клас з флораріуму;

спільний відпочинок у SPA-салоні.

Подарунки для дому

Такий варіант порадує як молоде подружжя, так і сімейну пару зі стажем. Набагато краще, щоб ваш подарунок був корисним у побуті та полегшив повсякденне життя закоханих, аніж просто стояв на полиці.

Серед популярних варіантів можна назвати:

комплект якісної постільної білизни;

сервіз;

настільна ключниця;

скатертина;

кімнатні рослини;

предмети інтер’єру;

столик для сніданку в ліжко;

набір ароматичних свічок зі свічниками.

Посуд та техніка

Це практичний подарунок, який точно зможе порадувати подружжя. Перед річницею краще одразу запитати, яке приладдя цікавить закоханих. Можна підготувати набір оригінального посуду ручної роботи, парні кришталеві фужери або келихи.

Також чудовим варіантом будуть електронні побутові прилади. Це може бути:

електрогриль;

мультиварка;

йогуртниця;

соковитискач;

праска;

блендер;

робот-пилосос.

Фоторамки та картини

Такий подарунок буде дуже зворушливим та точно викличе вир позитивних емоцій. Можна підготувати торшер з найкращими спільними фото подружжя або замовити портрет у художника, який зобразить сімейну пару на полотні.

Зоряна карта

Цей особливий подарунок нагадає подружжю, як виглядало зоряне небо у день весілля. Карту створять на основі візуалізації астрономічних каталогів NASA.

Такий подарунок буде гріти душу спогадом про особливий день у житті пари.

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Парні речі

Це може бути парний одяг: футболки або світшоти, домашні халати, статуетки подружжя, парні браслети або обручки, гаманці та чохли для телефона.

Такі речі нагадуватимуть подружжю про одне одного, коли вони не будуть поруч.