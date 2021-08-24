Як прати постільну білизну

Свіжа постільна білизна налаштовує на комфортний та спокійний сон. Однак чи знаєте ви, як правильно її прати? Факти ICTV розповідають про особливості підготовчого етапу очищення та прання різних тканин.

Як часто потрібно прати постіль

Простирадла та підковдри швидко брудняться, хоча і можуть виглядати чистими, тому рекомендується їх прати щонайменше раз на тиждень.

Наволочки брудняться ще швидше, оскільки вони одразу поглинають у себе жир з голови та косметичні засоби для волосся. Тому через чотири дні їх потрібно замінити та випрати.

Підготовка до прання

Білу тканину потрібно розділити з кольоровою, інакше вона втратить свій колишній зовнішній вигляд. Пральний порошок потрібно підбирати також з урахуванням кольору постільної білизни.

Тканини, створені з різних матеріалів, потрібно прати окремо. Зазвичай виробник залишає свій ярлик, на якому вказано – це бавовняний або синтетичний виріб.

Дитячу та дорослу постіль краще очищати різними засобами. Наприклад, для дитячої краще використовувати спеціальний порошок або подрібнене господарське мило, які не спровокують алергію у малюків.

Перед пранням необхідно вивернути всю білизну навиворіт. Не потрібно класти багато білизни у машинку, інакше це вплине на якість очищення.

Температурний режим для прання

Для кожної тканини потрібен свій температурний режим під час прання, інакше вона може швидко зіпсуватися після декількох невдалих спроб очищення.

Бавовняна тканина

Бавовняну тканину потрібно прати за температури близько 60℃. Сильно забруднену білу білизну можна очищати за 90℃, для кольорової підійде 50℃, а для дитячої потрібно щонайменше 70℃ з використанням спеціального засобу для чищення.

Сушити кольорову тканину необхідно подалі від сонця, інакше вона може втратити свою насиченість та яскравість.

Шовк

Для прання шовкової тканини потрібно використовувати делікатний режим. Температура – не вище 30℃. Відтискання краще вимкнути, інакше воно може пошкодити постільну білизну. Для такої тканини потрібно використовувати спеціальний очищувальний засіб.

Сушити шовк потрібно подалі від сонця та батареї, а прасувати за середніх або низьких температур, інакше тканина зіпсується.

Лляна тканина

Льон – натуральний матеріал, який не боїться високих температур. Сильне забруднення можна добре відіпрати за температури 90℃. Для звичайного очищення достатньо встановити близько 60℃, вибравши на машинці режим Бавовна.

Для кращого ефекту можна попередньо замочити тканину в теплій воді з розчиненим господарським милом. Сушити лляну тканину необхідно подалі від батареї, інакше вона може збігтися. Прасувати краще у вологому стані за високих температур.

Сатин

У складі цієї тканини є бавовна, тому її необхідно прати за таких самих умов, як і бавовняну білизну. Оптимальна температура – 60℃, для сильно забрудненої тканини – близько 90℃.

Синтетична тканина

Лікарі радять не купувати постільну білизну з синтетичних тканин, проте часто вона коштує дешевше за натуральну. Прати синтетику потрібно за температури не більше 40℃, інакше вона може зіпсуватися.

Часто у пральній машинці передбачено спеціальний режим Синтетика, яка автоматично підбирає необхідні умови. Сушити тканину потрібно подалі від батареї, а прасувати взагалі не можна.

Чи потрібно прати нову постіль

Нову постільну білизну потрібно обов’язково випрати після купівлі. Під час виробництва тканину бере в руки багато людей, після чого її перевозять у різні місця для подальшого продажу.

Для першого прання варто вибрати найбільшу допустиму температуру – це допоможе продезінфікувати постіль перед використанням. Надалі потрібно очищати тканину щонайменше раз на тиждень.