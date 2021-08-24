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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

День Незалежності України 2021: привітання в листівках

Прапор України, флаг Украины

24 серпня відзначають День Незалежності України. У 2021 році у нашої держави ювілей – їй виповнюється 30 років.

Це важливе свято для кожного українця, оскільки 30 років тому Україна стала окремою і ні від кого незалежною державою. Факти ICTV підготували привітання в листівках із Днем Незалежності України, якими ви можете привітати своїх друзів, колег і близьких із настільки значущою датою.

Привітання з Днем Незалежності України 2021 у листівках

Поздравления в картинках с Днем Независимости Украины

Поздравления в картинках с Днем Независимости Украины

Поздравления в картинках с Днем Независимости Украины

Поздравления в картинках с Днем Независимости Украины

Поздравления в картинках с Днем Независимости Украины

Поздравления в картинках с Днем Независимости Украины

Коротка історія святкування Дня Незалежності України

Щорічно День Незалежності України святкують 24 серпня, проте вперше він був відзначений 16 липня, оскільки саме в цей день 1990 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову про День проголошення Незалежності України.

У 1992 році Верховна Рада України ухвалила перенести свято з 16 липня на 24 серпня. Відтоді дата залишається незмінною.

Заходи на День Незалежності України 2021

Щорічно на День Незалежності України проходять різноманітні заходи в різних містах. Найголовніше – військовий парад. У 2021 році його організовують відразу на трьох локаціях – в Києві на вулиці Хрещатик, на Дніпрі, а також в Одесі. Крім того, на НСК Олімпійський ввечері відбудеться великий концерт, в якому візьмуть участь багато зірок нашої естради.

Повну афішу головних заходів на 24 серпня в Києві – дивіться на Фактах ICTV.

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