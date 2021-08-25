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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

День Незалежності України завершився яскравим салютом над Олімпійським

феєрверк на День Незалежності України 2021

День Незалежності України завершився святковим салютом.

Великий концерт Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни підійшов до кінця. Виступи вітчизняних зірок завершилися яскравими святковими феєрверками.

У небі Києва більше п’яти хвилин вибухали салюти.

День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України 2021 завершився святковим салютом (ФОТО і ВІДЕО)
День Незалежності України завершився яскравим салютом над Олімпійським / 5 фотографий

Концерт, присвячений 30-річчю незалежності України проходив на НСК Олімпійський. Режисером масштабного шоу, в якому взяло участь понад сотні артистів і музикантів, стала Катя Царик.

Концерт проходив без ведучих, перерв і конферансів. Кожна пісня плавно перетікала в наступну, створюючи полотно. Однак за кадром диктор оголошував артистів і робив екскурс в історію.

Захід тривав три години, 98% пісень були виконані українською мовою.

У шоу взяли участь Ірина Білик, Потап, Mozgi, Monatik, Надя Дорофєєва, Софія Ротару, Тіна Кароль, Джамала, Віктор Павлик, Олег Винник, Оля Полякова, Вєрка Сердючка, Руслана, Арсен Мірзоян та багато інших вітчизняних зірок. Відомо, що деякі виконавці відмовилися від виступу.

Детальніше про концерт Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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