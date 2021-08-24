В основний додаток Facebook додадуть функцію аудіо- та відеодзвінків. Ця функція працюватиме в тестовому режимі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Функція повинна зменшити необхідність перемикатися між основним додатком Facebook і його службою обміну повідомленнями Messenger. Дзвінки з програми користувачі з тестової групи в США зможуть здійснювати з наступного понеділка.

За інформацією видання, Facebook починає сприймати Messenger як послугу, а не як окремий додаток.

Також у Facebook розглядають можливість підключення до системи обміну повідомленнями між Messenger і WhatsApp. Раніше таку функцію ввели між Messenger і Instagram.

Зазначимо, до 2014 року Messenger був вбудований в додаток Facebook, але компанія виділила його в окремий додаток. Після цього користувачі соцмережі повинні були завантажувати окремий додаток для відправлення особистих повідомлень зі смартфона.

Нагадаємо, раніше Facebook запустила бета-версію додатка Horizon Workrooms. З його допомогою люди можуть влаштовувати зустрічі відеозв’язком.

У цьому сервісі є можливість використовувати технологію віртуальної реальності. У кожного учасника відеозустрічі може бути свій анімований аватар.