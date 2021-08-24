Астрологічний прогноз для України на 30 років

Україна 24 серпня 2021 року святкує 30-й День Незалежності. Країна має багату історію, а останні 30 років ми можемо вибудовувати її самостійно. Проте деякі держави переконані, що треба нам допомагати.

Якщо з історією країни все зрозуміло, то її майбутнє – загадка, яку хочеться якнайшвидше розгадати. Факти ICTV разом з астрологом, головою асоціації астрологів Геліос Олегом Горбанем вирішили трішки зазирнути у найближчі 30 років.

Якою ситуація буде у світі та в Україні протягом наступних 30 років

– Якщо брати загалом, то ситуація в Україні надмірно залежатиме від розподілу сил у світі. Ми не можемо відділити долю нашої держави від інших країн у глобальному розумінні. Тому, щоб розуміти, яка ситуація складеться в Україні, варто звернути увагу на глобальні прогнози. А тут є на що подивитись, – переконує астролог.

Нині людство живе на межі двох епох, а це ознаменує кардинальну зміну соціального напрямку.

За словами астролога, у цей період у світі зміняться соціальний, економічний та політичний устрої. Ба більше, географічна карта світу також може дещо змінитися.

Астрологи давно помітили, що існують певні закономірності та явища, які кожні 200 років змінюють напрямок руху всього людства.

– Йдеться про великі з’єднання. Це подія, яка полягає у тому, що найбільші планети Сонячної системи (Сатурн, Юпітер) з’єднують у певному місці гороскопу, – каже астролог.

Ці з’єднання ознаменують зміну соціального устрою. Останній раз це було в епоху індустріалізації, коли люди активно почали використовувати корисні копалини, а ремесла переросли у великі виробництва.

Тому нині людство перебуває на порозі нової епохи. Перехід до неї розпочався приблизно у 80-х роках минулого століття, а завершився до 2020 року.

Головним ресурсом нової ери стануть інтелектуальні можливості людини. Також важливою складовою стануть інформаційні технології.

Як зміниться соціальне життя людини

На людей чекає зміна соціально-політичної еліти. Бізнесмени, які активно заробляли на корисних копалинах, відійдуть на задній план, а IT-магнати контролюватимуть суспільство. Такі процеси ми вже активно спостерігаємо, проте вони будуть лише посилюватися.

Провідниками нової епохи стануть люди, які мають стосунок до професій, пов’язаних з інформаційними технологіями.

Однак у новому суспільстві кожен зможе посісти почесне місце.

– Для молоді, яка нині обирає майбутню професію, інженерні напрямки будуть надзвичайно перспективними. Проте йдеться про напрямки, нерозривно пов’язані з новими технологіями, – зазначив Олег Горбань.

Щодо аграріїв, то запит на їхню продукцію лише зростатиме у світі.

– Тому ця галузь навряд чи занепадатиме. Навпаки, за використання нових технологій вона лише розвиватиметься, а для нашої країни це сильний бік економіки, – переконує астролог.

Рівень аграрного сектору Україні варто активно підіймати, інакше це може дуже критично позначитися на долі країни загалом.

Виживуть найчесніші. Доля українських політиків та чиновників

– Наша країна переживає так званий період очищення. Ці зміни необхідні для суспільства, зазвичай вони трапляються у ключові моменти історії держав, – наголошує астролог.

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За словами спеціаліста, з боку астрології є фактори, які сприятимуть очищенню, проте існують і негативні аспекти.

У результаті є фінішна лінія, яка розставить все на місця. Тому наша задача – дійти до цього фінішу з перемогою.

Нам варто звільнитися від певних негативних впливів з минулого. Українцям навіть доведеться дещо змінювати свій менталітет. Йдеться про мислення людей, що ми постійно від когось залежимо. Якщо коротко: хочете щастя – беріть все у свої руки.

У нашого суспільства є можливість переосмислити напрямки руху.

Важливо розуміти, що у випадку, якщо суспільство це зрозуміє та почне активно працювати над власною країною, на державу чекає прогрес. Якщо ж ні, то Україна відкотиться історично назад, і це буде дуже відчутно. Йдеться про найближчі 15-20 років.

– Якщо подивитися нині на наше суспільство, то загалом поки негативний сценарій не працює, і ми маємо шанси на гарне майбутнє. Проте за це доводиться платити доволі дорогою ціною. Фактично події, які у нас почалися 2014 року, це є в якійсь мірі плата за незалежність, можливість вирішувати самостійно свою долю, – зазначив Горбань.

Чиновники – це менеджери. Їхнє завдання – організувати наше суспільство. Тому дуже важливо очистити саме у цей період їхні лави, щоб людьми керували компетентні та чесні чиновники.

Загалом цей період очищення триватиме ще близько семи років.

– Хоча б часткове очищення дає нам надію на успіх, який нас чекає у майбутньому, – додав астролог.

Війна на Донбасі та повернення Криму – чи мають українці надію

Поки ми перебуваємо у цьому процесі очищення, на жаль, нічого не зміниться. Щодо Криму – Україні треба за нього боротися, попри результат.

– У цьому питанні свою позицію варто відстоювати, попри результат. Якщо ми говоримо про Крим, то імовірність того, що найближчі 10-15 років ми можемо отримати його назад – дуже низька. Проте зовсім інша ситуація з Донбасом, – заявив Олег Горбань.

Потрібно усвідомити, що весь світ зазнає значних політичних змін. Ба більше, не можна виключати нові військові конфлікти. Від них не застрахована навіть Європа.

Із 2028 до 2050 року відбуватимуться значні геополітичні потрясіння.

– Велика ймовірність, що ми з вами дочекаємося і побачимо дещо іншу політичну карту світу. А це серйозні виклики. Ми вже бачимо певну напруженість у світі. Можемо бути оптимістами – такі збурення матимуть локальний характер, – зазначив астролог.

Зі свого боку, країна-агресор Росія буде активним учасником геополітичних розбірок. Якщо до 2025 року не передбачаються внутрішні конфлікти у РФ, то опісля країну можуть захлиснути світові тенденції до перебудови.

– Україні не варто очікувати агресії з боку РФ ні цього року, ні наступного. Це великий плюс, проте про 2023-2024 роки так сказати не можна. Ці роки будуть небезпечними, може бути певна криза, зокрема військова, – зазначив Олег Горбань.

За цей період ситуація на Донбасі та із поверненням Криму ніяк не вирішиться. Навпаки, виникне загострення. Вже після цього загострення є аспекти щодо вирішення ситуації саме на Донбасі. Можливо, якщо вдасться використати всі можливості, то вийде просунути питання Криму, хоча ця вірогідність дуже маленька.

Фактично ці роки – завершальні для так званого очищення. До цього часу у країні повинні вирішитися всі ключові проблеми: судова та податкова реформа, корупція та інші. Якщо цього не зробити, то ми отримаємо відчутний регрес.

Це буде перевірка нових цінностей, які наша країна вибудовує зараз.

Потрясіння у світі – шанс для України

2026, 2028, 2030 та 2032 – специфічні роки для певних європейських держав, США та РФ. Світ активно перебудовуватиметься. Ба більше, це період, коли можуть кардинально змінитися геополітичні лідери.

Це час, коли Україна, якщо докладе відповідних зусиль, зможе значно вирватися вперед та заявити про себе як про світового лідера у певних сферах. Аграрний та IT сектори мають бути напоготові, аби вчасно заявити про себе світу.

Також це шанс повернути собі території. Щодо Донбасу, то тут військовий сценарій не передбачається. Напруження конфлікту буде, втім, більшість питань можна врегулювати за допомогою дипломатії.