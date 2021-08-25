Олег Винник – Минає день: концерт на день Незалежності 2021 в Олімпійському

Олег Винник заспівав на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

На концерті Незалежність в нашій ДНК, Олег Винник виконав пісню Минає день. На сцені артист з’явився у чорному костюмі.

Після виступу співак привітав Україну з 30-річчям незалежності.

Концерт на НСК Олімпійський присвячений 30-річчю Незалежності України. У ньому беруть участь понад 30 музичних виконавців.

Концерт проходить у незвичайному форматі – без ведучих, перерв та конферансу. Пісні виконуються у режимі нон-стоп – вони накладаються одна на одну. За словами організаторів, їм не вдалося запросити всіх охочих виконавців – захід обмежено часовими рамками.

Головна мета концерту – зібрати кошти на благодійність. На отримані кошти планують будувати Центр сучасного мистецтва – музей Івана Марчука. Всі зірки виступатимуть абсолютно безкоштовно, а квитки продавалися за ціною від 200 до 2 700 грн.

Шоу завершиться яскравим феєрверком, який запланований на 00.00. Онлайн-трансляцію салюту на День Незалежності 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Олег Винник