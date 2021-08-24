24 серпня Україна святкує 30-річчя незалежності. Цей день прийнято вважати датою утворення держави Україна в сучасному вигляді.

Рівно 30 років тому, 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову про проголошення незалежності України.

У цей день прийнято вітати всіх українців з головним святом, і дякувати тим, хто забезпечує незалежність нашої країни.

Факти ICTV приготували привітання з Днем Незалежності в СМС, які зроблять приємне знайомим і близьким навіть на відстані, підтримають теплим словом і нагадають про нашу єдність.

***

В мирі та порозумінні, взаємоповазі та любові розбудуємо Державу разом!

З Днем Незалежності!

***

Україну вітаємо – День Незалежності країною гуляємо! Бажаємо всім добра, тепла, щоб рідна країна широко жила! Нехай люди все добрішими будуть, країну свою люблять, ніколи не забудуть! І дні нехай будуть яскраві й веселі! Втілення мрій вам у ваші оселі!

***

Міцній, Україно, процвітай! Щасливим народ твій буде нехай! Незалежна ти, і про це пам’ятай. Гордою ходою прямуй до висот, хай розвіються хмари з-над твоїх широт. Мир нехай буде, радість і спокій, твої хай лунають упевнені кроки!

***

Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини!

***

Для всіх українців білого світу – з Днем Незалежності! Хай любов до справжньої Батьківщини палає в серці повік і доля хай зло відвертає від нас усіх!

З національним святом! З нами Всевишній!

***

Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього!