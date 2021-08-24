24 серпня Україна святкує 30-річчя незалежності. Цей день прийнято вважати датою утворення держави Україна в сучасному вигляді.
Рівно 30 років тому, 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову про проголошення незалежності України.
У цей день прийнято вітати всіх українців з головним святом, і дякувати тим, хто забезпечує незалежність нашої країни.
Факти ICTV приготували привітання з Днем Незалежності в СМС, які зроблять приємне знайомим і близьким навіть на відстані, підтримають теплим словом і нагадають про нашу єдність.
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В мирі та порозумінні, взаємоповазі та любові розбудуємо Державу разом!
З Днем Незалежності!
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Україну вітаємо – День Незалежності країною гуляємо! Бажаємо всім добра, тепла, щоб рідна країна широко жила! Нехай люди все добрішими будуть, країну свою люблять, ніколи не забудуть! І дні нехай будуть яскраві й веселі! Втілення мрій вам у ваші оселі!
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Міцній, Україно, процвітай! Щасливим народ твій буде нехай! Незалежна ти, і про це пам’ятай. Гордою ходою прямуй до висот, хай розвіються хмари з-над твоїх широт. Мир нехай буде, радість і спокій, твої хай лунають упевнені кроки!
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Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини!
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Для всіх українців білого світу – з Днем Незалежності! Хай любов до справжньої Батьківщини палає в серці повік і доля хай зло відвертає від нас усіх!
З національним святом! З нами Всевишній!
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Бажаємо вам щастя, добра і злагоди, порозуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до нового життя, до кращого прийдешнього!
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Сердечно вітаю вас із визначною датою в історії нашої молодої держави, з 24 серпня – Днем Незалежності. Бажаю вам здійснення всіх мрій та кращого життя у вільній та демократичній країні, якою Україна обов’язково стане.
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Дорогий друже! Вітаю тебе з Днем Незалежності. Бажаю тобі здоров’я, щастя й успіхів у всіх твоїх справах. Нехай мрія про світле майбутнє нашого краю окриляє тебе на нові звершення та добрі справи в ім’я України та її майбутніх поколінь.
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З Днем Незалежності! Нехай у серці горить шевченківський вогонь любові до рідної України — краю гір і степів, бистрих рік і золотих ланів. Пишаймося тим, що ми — українці!
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У цей день по всій Україні проведуть численні заходи, які сподобаються кожному українцю. Наприклад, у Києві буде масштабний концерт на НСК Олімпійський, в якому візьмуть участь понад 30 виконавців. Захід триватиме три години, і цього разу організатори вирішили обійтися без ведучих та перерв — пісні будуть переходити з однієї в іншу.
Традиційно в День Незалежності України відбудеться військовий парад. Цьогоріч він буде проходити одночасно на трьох локаціях – у Києві на вулиці Хрещатик, на Дніпрі, а також в Одесі.