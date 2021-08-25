55-річний співак Віктор Павлік заспівав на концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

Взявши участь у грандіозному концерті Незалежність в нашій ДНК, Віктор Павлик виконав пісню Ти подобаєшся мені, яка плавно перетекла в Ні обіцянок, ні пробачень.

На сцені вже також виступили Софія Ротару, Надя Дорофєєва, Ірина Білик, Kazka, Mozgi й інші вітчизняні виконавці.

24 серпня на НСК Олімпійський відбувся великий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Режисером заходу виступила Катя Царик, яка додала кілька відмінних фішок у концерт – захід відмовився від ведучих, а через стислі терміни перерв між піснями теж не буде. Кожна композиція плавно перетікає в наступну.

Артисти погодилися виступати абсолютно безкоштовно – все заради благодійності. Вартість квитків – від 200 до 2700 грн, і зібрані кошти підуть на будівництво Центру сучасного мистецтва – музей Івана Марчука.

Захід завершиться святковими феєрверками. Салют на День Незалежності 2021 онлайн – дивіться на Фактах ICTV.