Сьогодні, 24 серпня, на НСК Олімпійському відбудеться святковий концерт, приурочений до 30-річчя незалежності України. Шоу завершиться яскравими феєрверками.

Онлайн-трансляцію салюту на День Незалежності 2021 можна подивитися на YouTube-каналі і Facebook Фактів ICTV. Початок о 00.00.

У концерті Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни візьме участь понад 30 артистів вітчизняної естради. На сцені перед глядачами з’являться Ірина Білик, Monatik, Потап, Софія Ротару, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Воплі Відоплясова, Океан Ельзи, Go-A, Джамала, Вєрка Сердючка і багато інших.

Захід буде розділено на чотири частини: музично-театрально-хореографічне дійство, складна технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.

Крім того, шоу пройде без участі ведучих і навіть без перерв. Кожна композиція плавно переходитиме в іншу. Всі гроші, отримані з квитків – від 200 до 2 700 грн, підуть на благодійність.

Також відомо, що на проведення концерту з бюджету країни виділили 64 млн грн. Витрати включають заходи безпеки, технічний супровід, організаційні послуги, представницькі витрати тощо. Запрошені артисти вийдуть на сцену абсолютно безкоштовно.