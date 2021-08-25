37-річна співачка Джамала взяла участь в концерті до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський.

На концерті Незалежність в нашій ДНК Джамала виконала пісню Шлях додому, яка перетекла в 1944, із якою співачка зайняла перше місце на Євробаченні 2016.

На грандіозному концерті вже встигли виступити й інші народні українські артисти – Софія Ротару, Оля Полякова, Ірина Білик, Сергій Бабкін та інші.

24 серпня на НСК Олімпійський проходить великий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України. Час заходу строго обмежений, тому режисер Катя Царик відмовилася від перерв і участі ведучих – концерт проходить як одна велика пісня – музика плавно перетікає з однієї композиції в другу.

Головна ідея концерту – поєднати легендарні хіти з сучасними, щоб відтворити єдину пісенну історію України.

На сцені виступлять понад 30 виконавців абсолютно безкоштовно – все заради благодійності. Вартість квитків – від 200 до 2 700 грн. Зібрані кошти підуть на будівництво Центру сучасного мистецтва – музей Івана Марчука, якого визнали одним зі ста геніїв сучасності.

Захід завершиться святковими феєрверками. Салют на День Незалежності 2021 онлайн – дивіться на Фактах ICTV.

Раніше українські співачки Джамала і Tayanna презентували спільну пісню Моя земля. Виконавиці присвятили трек 30-річчю незалежності України.

Фото: Джамала