Mozgi – Козацький mix – концерт на день Незалежності 2021 Олімпійському

Український гурт Mozgi виступив на грандіозному заході до Дня Незалежності України 2021 на НСК Олімпійський – концерт Незалежність в нашій ДНК.

Музичне тріо виконало Козацький мікс. У їхньому виконанні прозвучали такі пісні: Засвіт встали козаченьки, Ой, на горі, та й женці жнуть, Їхали козаки.

Учасники гурту з’явилися на сцені у сірих костюмах та білих сорочках.

Танці та народні пісні: Mozgi влаштували на Олімпійському козацький мікс / 2 фотографии

Їм вдалося запалити публіку та змусити всіх танцювати.

24 серпня на НСК Олімпійський проходить великий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України. На заході обходяться без ведучих і перерв – концерт проходить як одна велика пісня.

– Під пісні, які звучать на концерті українці будували країну протягом 30 років. Ми намагалися зібрати ті пісні, які є в серцях українців, – повідомила режисер-постановник Катя Царик.

Головна ідея концерту – поєднати легендарні хіти з сучасними, щоб відтворити єдину пісенну історію України.

Для грандіозного музичного шоу побудували найбільшу за всю історію сучасної України сцену, яка імітує молекулу ДНК. За словами організаторів концерту, при створенні сцени використовувалися найпередовіші технології звуку і передачі зображення – на таких сценах виступають зірки світового рівня.

На сцені виступлять понад 30 виконавців абсолютно безкоштовно – все заради благодійності. За квитки глядачі віддали від 200 до 2 700 грн, а всі кошти допоможуть у будівництві Центру сучасного мистецтва – музей Івана Марчука, якого визнали одним зі ста геніїв сучасності.

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Фото: Mozgi