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Факти / Lifestyle
Микола Олефіренко |

У День Незалежності України на Хрещатику “виросла” величезна жовто-синя квітка

Цветок с парада

На Хрещатик під завершення параду до Дня Незалежності України 2021 вивезли унікальну інсталяцію – величезну жовто-синю квітку, у центрі якої маленька дівчинка виконала пісню Україна Тараса Петриненка.

Саме ця дівчинка бігла з квітами в руках і “проходила” повз всі найважливіші події в історії України.

Під час параду також відбулося вручення держаних нагород президентом України Володимиром Зеленським.

Посмертно нагороди Героїв України отримали родини загиблих українських воїнів. Аналогічну нагороду отримав посмертно й український співак Назарій Яремчук.

Орденом Ярослава Мудрого V ступеня було нагороджено Андрія Шевченка, а Сергія Бубку нагородили Орденом свободи.

Також державні нагороди від президента отримали академік, колишній міністр освіти Василь Кремень, соціолог Елла Лібанова, диригент Оксана Линів, співак Дмитро Монатик.

Під час параду з нагоди Дня Незалежності України 2021 українська авіація пролетіла у складі повітряної колони сил безпеки і оборони та збройних сил країн-партнерів.

Також на Хрещатику відбувся парад наземної військової техніки. На деяку з них встановлені американські протитанкові ракетні комплекси Джавелін.

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