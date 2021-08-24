У День Незалежності України в Харкові заплановані святкові заходи, в тому числі концерт на площі Свободи.

Концерт на площі Свободи в Харкові сьогодні, 24 серпня, розпочнеться об 11.00. У театралізованій хореографічній постановці Розквітай, Україно! задіяно понад 350 артистів.

– На площі Свободи відбудеться театралізована хореографічна дія. У ній буде задіяно понад 350 осіб. Це талановиті харківські колективи. Постановка символізує красу і щасливе майбутнє нашої країни, – зазначила Тетяна Настаченко.

Також у Харкові заплановано марш з нагоди Дня Незалежності на площі Конституції. Він розпочнеться о 18.00.

Ввечері жителів міста чекає святковий концерт на сходинках Харківського національного театру опери та балету. Початок о 19.00.

Більше заходів у Харкові з нагоди Дня Незалежності можна знайти в інтерактивній карті Мінкульту.

Напередодні Дня Незалежності президент Зеленський нагородив сім видатних українців премією Національна легенда.

Відзнаку отримали художник Іван Марчук, поет Юрій Рибчинський, балерина Олена Потапова, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, співачка Софія Ротару, а також композитор Мирослав Скорик (посмертно).

Премія в Україні нова – її започаткували лише цьогоріч. У такий спосіб ми будемо вшановувати та вітати геніїв, які досягли значних успіхів у галузі культури.