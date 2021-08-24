Сьогодні, 24 серпня, в нашій країні відзначають важливе свято – День Незалежності України. У 2021 році їй виповнюється 30 років.

Україна мальовнича, красива та співоча країна. Велич нашої природи та кількість талановитих людей вражає не тільки іноземців, а й самих українців. Факти ICTV вирішили створити до Дня Незалежності України стікери в Telegram, об’єднавши визначні туристичні пам’ятки з рядками з культових пісень.

Не забудьте привітати з цим важливим святом близьких, колег і друзів, завантаживши оригінальні стікери до Дня Незалежності в Telegram.

Оригінальні листівки на День Незалежності України в Telegram

Безліч пісень написано про Україну та її красу. Композиції, з яких ми брали рядки:

Хрещатик – Павло Зібров;

Країна – Ірина Білик;

Шлях додому – Джамала;

Вітчизна – Pianoбой;

Україна – це ти – Тіна Кароль;

Небо над Дніпром – Океан Ельзи;

Сам собі країна – Кузьма Скрябін;

Мій рідний край – Софія Ротару;

Історія України за 5 хвилин – ТНМК;

Добрий ранок, Україно – Нумер 482 та інші.

Україна – доволі молода країна. За ці 30 років ми пройшли крізь часи як зневіри, так і підйому, але з упевненістю можна заявити – українцям є чим пишатися.

Перемоги на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, а також Євро-2012, безвіз, Томос, Революція гідності та багато всього іншого. Головні досягнення України за 30 років незалежності – читайте на Фактах ICTV.