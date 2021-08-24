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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

У моїм серці вона єдина: оригінальні стікери до Дня Незалежності України

Стікери до Дня Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, в нашій країні відзначають важливе свято – День Незалежності України. У 2021 році їй виповнюється 30 років.

Україна мальовнича, красива та співоча країна. Велич нашої природи та кількість талановитих людей вражає не тільки іноземців, а й самих українців. Факти ICTV вирішили створити до Дня Незалежності України стікери в Telegram, об’єднавши визначні туристичні пам’ятки з рядками з культових пісень.

Не забудьте привітати з цим важливим святом близьких, колег і друзів, завантаживши оригінальні стікери до Дня Незалежності в Telegram.

 

Оригінальні листівки на День Незалежності України в Telegram

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Стикеры ко Дню Независимости Украины

Безліч пісень написано про Україну та її красу. Композиції, з яких ми брали рядки:

  • Хрещатик – Павло Зібров;
  • Країна – Ірина Білик;
  • Шлях додому – Джамала;
  • Вітчизна – Pianoбой;
  • Україна – це ти – Тіна Кароль;
  • Небо над Дніпром – Океан Ельзи;
  • Сам собі країна – Кузьма Скрябін;
  • Мій рідний край – Софія Ротару;
  • Історія України за 5 хвилин – ТНМК;
  • Добрий ранок, Україно – Нумер 482 та інші.

Україна – доволі молода країна. За ці 30 років ми пройшли крізь часи як зневіри, так і підйому, але з упевненістю можна заявити – українцям є чим пишатися.

Перемоги на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, а також Євро-2012, безвіз, Томос, Революція гідності та багато всього іншого. Головні досягнення України за 30 років незалежності – читайте на Фактах ICTV.

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