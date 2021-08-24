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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Зі святом! Оригінальні привітання з Днем Незалежності України

Зі святом! Оригінальні привітання з Днем Незалежності України

День Незалежності в Україні щорічно відзначають 24 серпня. Проте у 2021 році це особливе свято, адже нашій державі виповнюється 30 років.

У всіх регіонах у цей день заплановано безліч заходів. Зокрема в столиці пройде Парад військ, який репетирували півтора місяця. Також у Києві запланований концерт італійського співака Андреа Бочеллі.

Ввечері на НСК Олімпійський пройде масштабний благодійний концерт, в якому беруть участь українські відомі виконавці. Режисером заходу виступила Катя Царик.

В Одесі проходитиме військово-морський парад.

Це свято для всіх українців. Тому, якщо у вас немає змоги особисто привітати близьких та знайомих зі святом, то варто надіслати приємні слова з Днем Незалежності у соцмережах. Для цього Факти ICTV зібрали найоригінальніші привітання.

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День Незалежності 2021: афіша головних заходів на 24 серпня

*****

Пахне хвиля Дніпрова, мов сіно,
и гойдається в даль степову.
Україно моя, Україно.
Я для тебе на світі живу!

*****

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

Залиш ти справи і турботи

Для прикрощів нема причини,

День Незалежності сьогодні

В нашій чудовій України.

Нехай в цей день радіють люди

І розвиваються всебічно.

Закон сьогодні торжествує.

Кругом усміхнені обличчя.

Нехай всі біди і печалі

Обходять нашу батьківщину.

Тобі бажаю процвітання,

Пишайся нами, Україно!

*****

З Днем Незалежності, Україно! Нехай це свято додасть сил, а любов до рідної землі не згасає у серці довіку. Слава Україні!

****

З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!

*****

Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом незалежності, Україно!

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Привітання з Днем Незалежності України в СМС

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