День Незалежності в Україні щорічно відзначають 24 серпня. Проте у 2021 році це особливе свято, адже нашій державі виповнюється 30 років.
У всіх регіонах у цей день заплановано безліч заходів. Зокрема в столиці пройде Парад військ, який репетирували півтора місяця. Також у Києві запланований концерт італійського співака Андреа Бочеллі.
Ввечері на НСК Олімпійський пройде масштабний благодійний концерт, в якому беруть участь українські відомі виконавці. Режисером заходу виступила Катя Царик.
В Одесі проходитиме військово-морський парад.
Це свято для всіх українців. Тому, якщо у вас немає змоги особисто привітати близьких та знайомих зі святом, то варто надіслати приємні слова з Днем Незалежності у соцмережах. Для цього Факти ICTV зібрали найоригінальніші привітання.
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Пахне хвиля Дніпрова, мов сіно,
и гойдається в даль степову.
Україно моя, Україно.
Я для тебе на світі живу!
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Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Залиш ти справи і турботи
Для прикрощів нема причини,
День Незалежності сьогодні
В нашій чудовій України.
Нехай в цей день радіють люди
І розвиваються всебічно.
Закон сьогодні торжествує.
Кругом усміхнені обличчя.
Нехай всі біди і печалі
Обходять нашу батьківщину.
Тобі бажаю процвітання,
Пишайся нами, Україно!
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З Днем Незалежності, Україно! Нехай це свято додасть сил, а любов до рідної землі не згасає у серці довіку. Слава Україні!
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З днем народження, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощ і сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
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Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! Зі святом незалежності, Україно!