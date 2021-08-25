Google відзначив відкриття Паралімпійських ігор в Токіо, яке відбулося 24 серпня у Токіо, столиці Японії. З нагоди старту Паралімпіади-2020 Google створив інтерактивний дудл під назвою Дудл-ігри на острові Чемпіонів.

Раніше такий самий дудл з’являвся до відкриття Олімпійських ігор 23 липня.

Дудл-ігри на острові Чемпіонів – це анімаційна гра за мотивами Олімпіади. Після натискання на логотип відтворюється міні-мільтфільм, після чого можна почати грати.

Головним персонажем інтерактивного дудлу Дудл-ігри на острові Чемпіонів є кішка Лакі, яка потрапила на острів, де має спробувати різні види спорту, зокрема теніс, плавання, стрільбу з лука, біг та скелелазіння.

Після закриття сторінки гра продовжиться там, де ви закінчили. Крім того, можна доєднатися до однієї з чотирьох команд і грати в її складі.

Літні Паралімпійські ігри в Токіо триватимуть до 5 вересня. Церемонія відкриття відбулася у вівторок, 24 серпня.

Через карантинні обмеження глядачів на подію не пустили. Загалом у змаганнях беруть участь національні збірні понад 160 країн. Вони змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Україна на Паралімпіаді-2020 в Токіо представлена у складі 143 спортсменів, які поборються за медалі у 15 видах спорту.