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Факти / Lifestyle
Валентина Чорна |

Магнітні бурі у вересні 2021 – дати

Магнитные бури

У вересні 2021 року прогнозується дві сильні магнітні бурі. Для того, щоб підготувати організм до можливого погіршення самопочуття і мінімізувати вплив сонячних спалахів, важливо знати графік магнітних бур.

Дати магнітних бур у вересні 2021 року

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, перша сильна магнітна буря очікується 6 вересня. 

Вона здатна викликати погіршення самопочуття та перепади настрою не лише у метеозалежних людей.

Наступну потужну магнітну бурю прогнозують наприкінці місяця – 26 вересня. 

За можливістю, у цей день краще відмовитися від фізичних навантажень та інтелектуальної роботи, оскільки наслідки магнітної бурі можуть відчути навіть здорові люди.

У ці дні можуть бути безсоння, тривожність, безпричинна втома чи навіть апатія.

Також серед симптомів – головний біль, порушення серцевого ритму, запалення старих травм та загострення хронічних недуг.

Як вберегтися від магнітних бур у вересні 2021

Лікарі радять заздалегідь готуватися до наближення магнітної бурі. Важливо стежити за своїм станом здоров’я, контролювати тиск, спостерігати за будь-якими змінами в організмі, а також тримати необхідні ліки поруч.

У цей період краще скасувати важливі зустрічі, заходи та прийняття серйозних рішень.

Як мінімізувати вплив магнітної бурі на здоров’я:

  • Не порушуйте режим сну. Спіть не менше 8 годин на добу.
  • Відмовтеся від алкоголю, кави та паління.
  • Не переїдайте, уникайте нездорової та “важкої” їжі.
  • Більше рухайтесь, гуляйте на свіжому повітрі.
  • Розпочніть день з контрастного душу.
  • Уникайте конфліктів та сварок.
  • За необхідності – зверніться до сімейного лікаря.
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Фото: Depositphotos

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