Місячний календар стрижок на вересень 2021 допоможе визначитися з датою, коли краще йти до перукаря для зміни іміджу. В перший місяць осені чимало сприятливих днів як для стрижки, так і для фарбування.
Не варто забувати, що Місяць впливає не тільки на загальний стан людини, а й на красу, здоров’я і ріст волосся.
Детальний місячний календар стрижок на вересень 2021 – далі в матеріалі.
- Місячний астропрогноз на 1 вересня
Про зміну іміджу 1 вересня краще забути, оскільки це несприятливий день для маніпуляцій з волоссям. Воно стане неслухняним і відростатиме повільніше.
- Місячний астропрогноз на 2 вересня
У цю дату краще відкласти похід до салону, оскільки будь-які зміни на волоссі виявляться невдалими. Володарі сухого волосся можуть провести живильні й оздоровчі процедури.
- Місячний астропрогноз на 3 вересня
Нейтральний день для будь-яких стрижок, але будьте готові, що волосся перестане піддаватися навіть укладанню. Однак є і хороша новина – стрижка в цей день сприяє зміцненню коренів.
- Місячний астропрогноз на 4 вересня
Один із найбільш сприятливих днів для маніпуляцій з волоссям у вересні. Стрижка, фарбування, зміна довжини підуть на користь – волосся стане густішим, більш слухняним і міцнішим. Також це приверне позитивні емоції у ваше життя.
- Місячний астропрогноз на 5 вересня
Сприятливий день для нової зачіски, якщо хочете повністю змінити свій імідж – сміливіше! Волосся після стрижки буде виглядати чудово, крім того, цікавість оточення до вашої персони підвищиться.
- Місячний астропрогноз на 6 вересня
Хороший день для фарбування або хімічної завивки. Стрижка надовго збереже свій первісний вигляд, а волосся зміцниться біля коренів.
- Місячний астропрогноз на 7 вересня
Сприятливий день для стрижки, фарбування або завивки. Однак це період молодика, що може позначитися на загальному стані, тому фарбуватися краще в натуральні кольори.
- Місячний астропрогноз на 8 вересня
Якщо у вас запланований похід до перукаря, відкладіть його на більш сприятливий день або проведіть оздоровчі та поживні процедури для волосся.
- Місячний астропрогноз на 9 вересня
Стрижка в цей день вплине на швидкий ріст волосся та його зміцнення, однак воно може стати більш неслухняним.
Оздоровчі процедури принесуть багато користі, а ось від кардинальної зміни кольору волосся краще відмовитися.
- Місячний астропрогноз на 10 вересня
Дуже сприятливий день для стрижки, фарбування, зміни довжини і процедур для догляду. Фарба на волоссі триматиметься довгий час, а стрижка посприяє фінансовому достатку.
- Місячний астропрогноз на 11 вересня
Несприятливий день для стрижки або серйозних експериментів із волоссям. А ось процедури з догляду підуть на користь.
- Місячний астропрогноз на 12 вересня
Сприятливий день для відвідування перукаря. Зміна довжини в цю дату піде на користь, оскільки позитивно вплине на кар’єрні досягнення.
- Місячний астропрогноз на 13 вересня
Хороший день для походу в салон. Після стрижки ріст волосся прискориться, а новий колір надовго збереже свою яскравість. Лікувальні процедури також підуть на користь.
- Місячний астропрогноз на 14 вересня
Позитивний час для зміни іміджу. Змінити довжину або зачіску – ідея вдала, а ось фарбування збережеться не на довго.
- Місячний астропрогноз на 15 вересня
Сприятлива дата для стрижки, зміни іміджу й процедур оздоровлення. Волосся почне швидко рости та зміцниться по всій довжині.
- Місячний астропрогноз на 16 вересня
Кардинальні зміни або експерименти з волоссям краще відкласти на інший день. Однак фарбування в натуральний колір або незначна стрижка збережуть надовго свій початковий вигляд.
- Місячний астропрогноз на 17 вересня
Стрижка в цей день посприяє швидкому росту волосся, але не зміцнить його в цілому. Експерименти з фарбуванням краще не проводити, оскільки нанесений колір довго триматиметься на пасмах.
- Місячний астропрогноз на 18 вересня
Двоякий день для стрижки – волосся почне рости швидше, однак зміни іміджу можуть обернутися проти вас.
- Місячний астропрогноз на 19 вересня
Хороший день для стрижки та фарбування. Також на користь підуть процедури для догляду.
- Місячний астропрогноз на 20 вересня
Стрижка в цю дату прискорить ріст волосся. З експериментами в фарбуванні варто бути обережніше, оскільки нанесений колір триматиметься протягом тривалого часу.
- Місячний астропрогноз на 21 вересня
Похід до перукаря краще перенести на інший день. Стрижка в цю дату ніяк не вплине на загальний стан волосся, проте може послабити імунну систему.
- Місячний астропрогноз на 22 вересня
Стригти волосся небажано, а ось поекспериментувати з його кольором – можна, оскільки нанесений тон не протримається протягом тривалого часу.
- Місячний астропрогноз на 23 вересня
Зміна довжини посприяє зміцненню коренів, а також зменшить випадання волосся, проте сильно уповільнить його зростання. Під час фарбування можна поекспериментувати з незвичайними кольорами – результат протримається недовго.
- Місячний астропрогноз на 24 вересня
Нейтральний час для походу в салон. Маніпуляції з волоссям ніяк не вплинуть на його стан.
- Місячний астропрогноз на 25 вересня
Сприятливий день для відвідування перукаря. Зміна довжини не прискорить ріст волосся, але зміцнить корені. Крім того, це прекрасна дата для сміливих експериментів.
- Місячний астропрогноз на 26 вересня
Саме час для нового образу – фарба змиється швидко. Після стрижки волосся довго відростатиме, однак зміцняться корені та зменшиться випідання волосся.
- Місячний астропрогноз на 27 вересня
Вдалий час для зміни або оновлення зачіски – волосся швидко відросте та не змінить своєї структури.
- Місячний астропрогноз на 28 вересня
Позитивний час для стрижки та фарбування. Зачіска стане більш об’ємною, а пасма – здоровішими.
- Місячний астропрогноз на 29 вересня
Зміна довжини зробить волосся неслухняним – воно перестане піддаватися укладанню. Найкраще провести експеримент із фарбуванням, нанесений тон протримається недовго.
- Місячний астропрогноз на 30 вересня
У цей день краще відкласти навіть звичайне миття голови, оскільки волосся не отримає бажаної свіжості. Стрижка також позначиться негативно – волосся перестане піддаватися укладанню, погано триматиме форму та відростатиме повільніше.