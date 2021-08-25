Місячний календар стрижок на вересень 2021 допоможе визначитися з датою, коли краще йти до перукаря для зміни іміджу. В перший місяць осені чимало сприятливих днів як для стрижки, так і для фарбування.

Не варто забувати, що Місяць впливає не тільки на загальний стан людини, а й на красу, здоров’я і ріст волосся.

Детальний місячний календар стрижок на вересень 2021 – далі в матеріалі.

Місячний астропрогноз на 1 вересня

Про зміну іміджу 1 вересня краще забути, оскільки це несприятливий день для маніпуляцій з волоссям. Воно стане неслухняним і відростатиме повільніше.

Місячний астропрогноз на 2 вересня

У цю дату краще відкласти похід до салону, оскільки будь-які зміни на волоссі виявляться невдалими. Володарі сухого волосся можуть провести живильні й оздоровчі процедури.

Місячний астропрогноз на 3 вересня

Нейтральний день для будь-яких стрижок, але будьте готові, що волосся перестане піддаватися навіть укладанню. Однак є і хороша новина – стрижка в цей день сприяє зміцненню коренів.

Місячний астропрогноз на 4 вересня

Один із найбільш сприятливих днів для маніпуляцій з волоссям у вересні. Стрижка, фарбування, зміна довжини підуть на користь – волосся стане густішим, більш слухняним і міцнішим. Також це приверне позитивні емоції у ваше життя.

Місячний астропрогноз на 5 вересня

Сприятливий день для нової зачіски, якщо хочете повністю змінити свій імідж – сміливіше! Волосся після стрижки буде виглядати чудово, крім того, цікавість оточення до вашої персони підвищиться.

Місячний астропрогноз на 6 вересня

Хороший день для фарбування або хімічної завивки. Стрижка надовго збереже свій первісний вигляд, а волосся зміцниться біля коренів.

Місячний астропрогноз на 7 вересня

Сприятливий день для стрижки, фарбування або завивки. Однак це період молодика, що може позначитися на загальному стані, тому фарбуватися краще в натуральні кольори.

Місячний астропрогноз на 8 вересня

Якщо у вас запланований похід до перукаря, відкладіть його на більш сприятливий день або проведіть оздоровчі та поживні процедури для волосся.

Місячний астропрогноз на 9 вересня

Стрижка в цей день вплине на швидкий ріст волосся та його зміцнення, однак воно може стати більш неслухняним.

Оздоровчі процедури принесуть багато користі, а ось від кардинальної зміни кольору волосся краще відмовитися.

Місячний астропрогноз на 10 вересня

Дуже сприятливий день для стрижки, фарбування, зміни довжини і процедур для догляду. Фарба на волоссі триматиметься довгий час, а стрижка посприяє фінансовому достатку.

Місячний астропрогноз на 11 вересня

Несприятливий день для стрижки або серйозних експериментів із волоссям. А ось процедури з догляду підуть на користь.

Місячний астропрогноз на 12 вересня

Сприятливий день для відвідування перукаря. Зміна довжини в цю дату піде на користь, оскільки позитивно вплине на кар’єрні досягнення.

Місячний астропрогноз на 13 вересня

Хороший день для походу в салон. Після стрижки ріст волосся прискориться, а новий колір надовго збереже свою яскравість. Лікувальні процедури також підуть на користь.

Місячний астропрогноз на 14 вересня

Позитивний час для зміни іміджу. Змінити довжину або зачіску – ідея вдала, а ось фарбування збережеться не на довго.

Місячний астропрогноз на 15 вересня

Сприятлива дата для стрижки, зміни іміджу й процедур оздоровлення. Волосся почне швидко рости та зміцниться по всій довжині.

Місячний астропрогноз на 16 вересня

Кардинальні зміни або експерименти з волоссям краще відкласти на інший день. Однак фарбування в натуральний колір або незначна стрижка збережуть надовго свій початковий вигляд.

Місячний астропрогноз на 17 вересня

Стрижка в цей день посприяє швидкому росту волосся, але не зміцнить його в цілому. Експерименти з фарбуванням краще не проводити, оскільки нанесений колір довго триматиметься на пасмах.

Місячний астропрогноз на 18 вересня

Двоякий день для стрижки – волосся почне рости швидше, однак зміни іміджу можуть обернутися проти вас.

Місячний астропрогноз на 19 вересня

Хороший день для стрижки та фарбування. Також на користь підуть процедури для догляду.

Місячний астропрогноз на 20 вересня

Стрижка в цю дату прискорить ріст волосся. З експериментами в фарбуванні варто бути обережніше, оскільки нанесений колір триматиметься протягом тривалого часу.

Місячний астропрогноз на 21 вересня

Похід до перукаря краще перенести на інший день. Стрижка в цю дату ніяк не вплине на загальний стан волосся, проте може послабити імунну систему.

Місячний астропрогноз на 22 вересня

Стригти волосся небажано, а ось поекспериментувати з його кольором – можна, оскільки нанесений тон не протримається протягом тривалого часу.

Місячний астропрогноз на 23 вересня

Зміна довжини посприяє зміцненню коренів, а також зменшить випадання волосся, проте сильно уповільнить його зростання. Під час фарбування можна поекспериментувати з незвичайними кольорами – результат протримається недовго.

Місячний астропрогноз на 24 вересня

Нейтральний час для походу в салон. Маніпуляції з волоссям ніяк не вплинуть на його стан.

Місячний астропрогноз на 25 вересня

Сприятливий день для відвідування перукаря. Зміна довжини не прискорить ріст волосся, але зміцнить корені. Крім того, це прекрасна дата для сміливих експериментів.

Місячний астропрогноз на 26 вересня

Саме час для нового образу – фарба змиється швидко. Після стрижки волосся довго відростатиме, однак зміцняться корені та зменшиться випідання волосся.

Місячний астропрогноз на 27 вересня

Вдалий час для зміни або оновлення зачіски – волосся швидко відросте та не змінить своєї структури.

Місячний астропрогноз на 28 вересня

Позитивний час для стрижки та фарбування. Зачіска стане більш об’ємною, а пасма – здоровішими.

Місячний астропрогноз на 29 вересня

Зміна довжини зробить волосся неслухняним – воно перестане піддаватися укладанню. Найкраще провести експеримент із фарбуванням, нанесений тон протримається недовго.

Місячний астропрогноз на 30 вересня

У цей день краще відкласти навіть звичайне миття голови, оскільки волосся не отримає бажаної свіжості. Стрижка також позначиться негативно – волосся перестане піддаватися укладанню, погано триматиме форму та відростатиме повільніше.