У Києві завершився святковий концерт, приурочений 30-річчю незалежності України. В ньому взяли участь понад 30 вітчизняних виконавців.

Незвичайний формат, яскраві спецефекти, мікси з найпопулярніших треків і народні пісні в сучасній інтерпретації. Як пройшов концерт до Дня Незалежності України 2021 – далі в матеріалі.

98% пісень на концерті прозвучало українською мовою. Дехто із запрошених артистів виконав народні пісні в сучасній інтерпретації, дехто переспівав чужі, але більшість заспівала свої власні треки.

Першою на сцену серед виконавців вийшла Софія Ротару. Незадовго до Дня Незалежності України, 19 серпня, співачка виступала в Росії на відкритті конкурсу Новая волна. А 22 серпня Ротару нагородили премією Національна легенда України.

Організатори концерту дивували глядачів не тільки незвичайним форматом, а й артистами. Так, на заході прозвучала пісня Кузьми Скрябіна Люди як кораблі. Виступ співака відбувся за допомогою технологій віртуальної реальності.

Крім того, під час виступу Ірини Білик пролунав уривок пісні Мовчати, яку вона колись виконувала зі Скрябіним. На концерті до Дня Незалежності України артистка заспівала її в дуеті з Арсеном Мірзояном.

Здивував глядачів і виступ Dzidzo, який виконав пісню з українського фільму Гуцулка Ксеня, продемонструвавши свій потужний вокал.

На концерті також виступили Оля Полякова, Тіна Кароль, Вєрка Сердючка, Руслана, Джамала, Go-A, Kazka, ТНМК, Віктор Павлік, Monatik, Олег Винник та багато інших.

Гурт Океан Ельзи завершив святкове шоу. Музичний колектив виконав попурі з треків, наостанок заспівавши з Тарасом Петриненко пісню Україна.

Концерт до Дня Незалежності України проходив у Києві на НСК Олімпійському. На заході не було ведучих і перерв. Один виступ плавно перетікав у наступний, створюючи суцільне полотно. Завершився День Незалежності України святковим салютом.