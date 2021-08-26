Під час святкового параду до 30-річчя незалежності України театральна постановка за участю дівчинки розчулила всю країну.

Головною героїнею дійства стала 10-річна Єсенія Селезньова.

На особистій сторінці в Instagram дівчинка поділилися світлинами зі свята і подякувала всій команді організаторів.

До участі у театралізованій постановці її запросила знімальна група режисера Андрія Нестеренка.

Єсенія є дуже творчою та активною дівчинкою, оскільки виросла у сім’ї музикантів. Мама дівчинки є співачкою, а тато – барабанщиком.

Єсенія займається танцями, вокалом та акторською майстерністю.

Вона брала участь у проекті Голос. Діти у 2019 році, була у команді співачки Джамали. Але дівчинка не дійшла до фіналу, вибула з шоу на етапі співів у тріо.

Крім цього, Єсенія вже встигла озвучити українською низку дитячих мультфільмів, серед яких Бейбі Бос-2, Маша і Ведмідь та Лука.

На параді до Дня Незалежності Єсенія уособлювала образ України, взявши участь у театральній постановці про ключові етапи розвитку держави.

Під час дійства дівчинка у білому платті та з квітами вибігла на Майдан Незалежності.

Вона пробігла під великим українським прапором назустріч колоні ветеранів, після чого обняла одного з військових і подарувала йому квіти.

Окрім перформансу, Єсенія ще сольно виконала легендарний хіт Тараса Петриненка Україна. А ввечері разом із балетом виступила на концерті до 30-річчя незалежності на НСК Олімпійський.