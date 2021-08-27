27 серпень день ангела відзначають дівчата, які носять ім’я Єва. У цей день вшановують пам’ять преподобномучениці Єви Павлової.

До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки та оригінальні привітання у СМС.

Привітання з днем ангела Еви

Хай Ангел — Охоронець вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знову і знов.

Друга – за доброту,

правду і чесноту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

*****

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе біжить,

Друзі нехай не кривдять.

І що б усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому щастило!

*****

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Єва добра, гарна, люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

Значення імені Єва

Це ім’я має єврейське походження. Єви добрі, проте дуже вперті. Дорослі Єви, зазвичай, наполегливі та принципові. Серед інших жінок дівчат, які носять це ім’я, виділяє їх чуттєвість. Чоловіки люблять цих жінок за те, що з ними, як то кажуть, не засумуєш, хоча вони ніколи не прощають чоловічих зрад.