28 серпня віряни відзначатимуть одне з дванадцяти головних свят у православному календарі – Успіння Пресвятої Богородиці. Воно має один день передсвята і дев’ять днів віддання.

Цей день вважається днем смерті Божої Матері та її возз’єднання з Ісусом Христом на небі.

Історія, традиції та заборони свята Успіння Пресвятої Богородиці – далі в матеріалі.

Успіння Пресвятої Богородиці – історія свята

Свято Успіння Пресвятої Богородиці спочатку носило іншу назву – Пам’ять Блаженної. У V столітті його почали відзначати в Сирії.

Вмираючи, Господь залишив Пресвяту Богородицю під опікою свого улюбленого учня – апостола Іоанна Богослова, з яким після вигнання християн вона вирушила жити до Ефесу.

Пресвята Матір Божа молилася про те, щоб Господь скоріше забрав її до себе. Перед закінченням земного життя у Пресвятої Діви Марії було бажання – побачити всіх апостолів, і воно здійснилося, не встиг з’явитися тільки Фома. Господь зійшов з небес для того, щоб забрати її душу з собою.

Труна з тілом була похована в печері в Гефсиманії, вхід у яку завалили камінням. Спізнілому Фомі дозволили зайти до неї, однак, відкривши труну, побачили – тіла Богородиці вже не було. Це означало, що воно було піднесене на небо.

Успіння Пресвятої Богородиці – традиції свята

У цей день прийнято ходити до церкви та ставити свічку. Наші предки в це свято приносили в храм колосся та насіння хлібів, примовляючи – Дай Бог, щоб на інше літо був хороший урожай.

На Успіння закінчували жатку, пекли пироги, пили пиво, їли мед і влаштовували великі гуляння, скликаючи всіх на свято, оскільки в цей день закінчується піст, який розпочався 14 серпня (Медовий Спас).

Також прийнято починати заготівлю солінь на зиму з огірків, помідорів і капусти.

Крім того, після Успіння Пресвятої Богородиці наступала пора весіль, юнаки до 28 серпня намагалися встигнути посвататися з дівчатами.

Успіння Пресвятої Богородиці – заборони

На Успіння Пресвятої Богородиці не можна сваритися з близькими, працювати, брати до рук колючі або ріжучі предмети, розводити багаття.

Також не можна ходити босоніж, оскільки роса в цей день – сльози природи про те, що Богородиця завершила земне життя.

Крім того, не можна надягати старе взуття або натирати ноги, оскільки може початися низка невдач і проблем.