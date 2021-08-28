Громадянин США Девід Веркінг відсудив у своїх батьків майже $45 тис. після того, як вони позбулися його великої колекції порно і секс-іграшок.

43-річний чоловік подав до суду на свою родину задля компенсації. Але напочатку сума компенсації позивачем не була визначена.

Веркінг обурився на те, що його батьки викинули понад 10 коробок з журналами, фільмами і секс-іграшками, які він зберігав у сімейному будинку. Він прожив там 10 місяців після розлучення з дружиною в 2016 році.

Через деякий час після переїзду з рідного дому в місто Мансі, штат Індіана, чоловік виявив пропажу своєї колекції.

– Відверто кажучи, Девід, я надав тобі велику послугу, позбувшись від усього цього, – писав тоді йому його батько.

Наразі батьки повинні виплатити синові $30,4 тис. за колекцію і ще $14,5 тис. на покриття судових витрат.

А в Україні затримали 59-річного одесита, який зберігав терабайти порнографії. На деяких фотографіях кіберполіція виявила неповнолітніх дітей.

Підозрюваним виявився сімейний лікар із багаторічним стажем роботи.

Десятки папок із порнографічним контентом чоловік зберігав на своєму комп’ютері. Чи поширював він дитячу порнографію у соцмережах, встановлюватиме слідство.

Джерело: Daily Star