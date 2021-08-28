День ангела – Марії (28 серпня): привітання та значення імені

28 серпеня день ангела відзначають дівчата, які носять ім’я Марія. Цього дня відзначається Успіння Пресвятої Богородиці на честь вознесіння Марії на небо. У народі це свято ще називають Першою Пречистою.

До дня ангела Факти ICTV підготували яскраві листівки та оригінальні привітання у СМС.

Привітання з днем ангела Марії

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить “хтось” завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Всю доброту, яка існує у світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії та благії літа!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Сьогодні, дорога Марічко,

Лови приємні моменти!

Немає нікого на світі краще,

Тільки для тебе всі компліменти!

Нехай блищать твої очі,

Цвіте усмішка на вустах!

Нехай дарує світ кольорові фарби,

А все, що було лише в мріях,

Легко в реальність втілиться!

***

Маша, Машенька, Марія,

Ти прекрасна, як стихія!

Така рішуча і смілива,

Навіть в гніві хороша.

Все сама завжди вирішуєш,

Слабкості не допускаєш.

За активність поважаємо,

Всі тебе ми обожнюємо.

Знай, що за тобою сумуємо,

Якщо довго не бачимо!

Значення імені Марія

Це ім’я біблійного походження. Саме так звали матір Ісуса. Утворилося воно від давньоєврейського імені Мірьям (Міріам). Ім’я Марія – це бажана, гірка, безтурботна. Також його іноді перекладають як сумна.

У Старому Завіті Марією звали також іудейську пророчицю, старшу сестра Аарона і Мойсея – Марію.

Марічки дуже добрі, лагідні дівчата, які нелегко сприймають критику.

Марії люблять дітей.

Одночасно з такою м’якістю, у дівчинки досить рано з’являється почуття власної гідності, вміння постояти за себе.