День авіації України у 2021 році припадає на 28 серпня. Це професійне свято працівників авіації заведено відзначати щорічно в останню суботу серпня.
Перший президент України Леонід Кравчук ще в 1993 році підписав указ № 305/93 Про День авіації. Зміни було внесено в підтримку ініціативи працівників авіаційної промисловості України.
У цей день варто привітати тих близьких, друзів і знайомих, які пов’язали своє життя з авіацією. Зокрема – пілотів, стюардес та інших працівників промисловості, завдяки яким ми можемо літати.
Факти ICTV приготували привітання з Днем авіації в листівках і СМС, які порадують ваших близьких, що мають відношення до повітроплавання.
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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято — день авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети та посадки будуть легкі, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок у свято і завжди!
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Ти париш в небесах, забуваючи про земні проблеми, насолоджуєшся безкрайнім небом і зірками в темряві. Випробувавши це почуття, захочеться відчути його знову і знову. Нехай це бажання збувається завжди — чистого неба, потужних машин!
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До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.
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Нехай прилади завжди працюють,
І літак буде справним завжди,
Нехай люди усмішку дарують,
Щоб ніколи не було біди.
Хай завжди вас вдома чекають,
Любі ваші: сім’я і рідня.
І аварії всі вас минають,
Нехай Бог береже вас щодня!
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Ти в небі відчуваєш себе вільно,
За родиною зверху бдиш.
Польоти робиш чудово,
Як птах зверху вниз на нас дивись.
Ти приймай сьогодні вітання.
День авіації – адже це свято твоє.
І нехай перешкодам всім на диво,
Удача буде назавжди з тобою!
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В Україні
Літаки,
Водять кращі
Пілоти!
Всіх, хто
В небі,
Вітаємо,
Ще вище
Злетіти бажаємо!
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Ще у 2007 році президент України Віктор Ющенко встановив окреме свято для військової авіації — День Повітряних сил Збройних сил України. Воно щорічно припадає на першу неділю серпня. Таким чином в Україні відзначають два дні — для цивільних і військових авіаторів.
На сьогодні авіація України активно розвивається — в країні діє кілька льотних шкіл і авіаційних навчальних закладів.
Не варто забувати й про підприємство серійного обслуговування Антонов, де відбувається повний цикл створення літаків — починаючи з проєктування і закінчуючи обслуговуванням вироблених літальних апаратів.
Заслуги підприємства неможливо переоцінити — компанія може похвалитися створенням найбільшого у світі літака з рекордною вантажністю – Ан-225 Мрія.