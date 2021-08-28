День авіації України у 2021 році припадає на 28 серпня. Це професійне свято працівників авіації заведено відзначати щорічно в останню суботу серпня.

Перший президент України Леонід Кравчук ще в 1993 році підписав указ № 305/93 Про День авіації. Зміни було внесено в підтримку ініціативи працівників авіаційної промисловості України.

У цей день варто привітати тих близьких, друзів і знайомих, які пов’язали своє життя з авіацією. Зокрема – пілотів, стюардес та інших працівників промисловості, завдяки яким ми можемо літати.

Факти ICTV приготували привітання з Днем авіації в листівках і СМС, які порадують ваших близьких, що мають відношення до повітроплавання.

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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято — день авіації України. В цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети та посадки будуть легкі, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок у свято і завжди!

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Ти париш в небесах, забуваючи про земні проблеми, насолоджуєшся безкрайнім небом і зірками в темряві. Випробувавши це почуття, захочеться відчути його знову і знову. Нехай це бажання збувається завжди — чистого неба, потужних машин!

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До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

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Нехай прилади завжди працюють,

І літак буде справним завжди,

Нехай люди усмішку дарують,

Щоб ніколи не було біди.

Хай завжди вас вдома чекають,

Любі ваші: сім’я і рідня.

І аварії всі вас минають,

Нехай Бог береже вас щодня!

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Ти в небі відчуваєш себе вільно,

За родиною зверху бдиш.

Польоти робиш чудово,

Як птах зверху вниз на нас дивись.

Ти приймай сьогодні вітання.

День авіації – адже це свято твоє.

І нехай перешкодам всім на диво,

Удача буде назавжди з тобою!

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В Україні

Літаки,

Водять кращі

Пілоти!

Всіх, хто

В небі,

Вітаємо,

Ще вище

Злетіти бажаємо!

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Ще у 2007 році президент України Віктор Ющенко встановив окреме свято для військової авіації — День Повітряних сил Збройних сил України. Воно щорічно припадає на першу неділю серпня. Таким чином в Україні відзначають два дні — для цивільних і військових авіаторів.

На сьогодні авіація України активно розвивається — в країні діє кілька льотних шкіл і авіаційних навчальних закладів.

Не варто забувати й про підприємство серійного обслуговування Антонов, де відбувається повний цикл створення літаків — починаючи з проєктування і закінчуючи обслуговуванням вироблених літальних апаратів.

Заслуги підприємства неможливо переоцінити — компанія може похвалитися створенням найбільшого у світі літака з рекордною вантажністю – Ан-225 Мрія.