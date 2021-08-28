28 серпня Google ускладнив Дудл-гру на острові Чемпіонів, створену спеціально до Паралімпійських ігор у Токіо.

Тепер головний персонаж кішка Лакі може змагатися за першість у сімох міні-іграх. На її шляху траплятимуться легендарні суперники, кілька нових-старих друзів та ще цікавіші завдання.

Їй потрібно перемогти всіх спортивних чемпіонів та зібрати сім священних сувоїв.

Крім того, розробники додали до гри бонусні рівні та брендові додаткові квести.

Грати можна в складі однієї з чотирьох команд – синьої, червоної, зеленої або жовтої.

Спробувати свої сили в інтерактивному випробуванні від Google можна, натиснувши на логотип дудлу. Гра почнеться відразу після коротенького мультфільму.

Паралімпійські ігри в Токіо розпочалися 24 серпня й триватимуть до 5 вересня.

Третій день змагань, 27 серпня, для української збірної став рекордним за кількістю нагород. Спортсмени вибороли дві золоті, сім срібних та чотири бронзових медалі.

Загалом на рахунку України їх вже 22. Це дев’ята позиція в загальному медальному заліку та четверта за кількістю нагород серед 183 команд-учасниць.

Більше медалей лише в Китаю – 45, Великої Британії – 28 та ПКР – 26. Ці країни поки і є лідерами Паралімпіади-2020.

28 серпня 43 українські спортсмени змагатимуться за 22 комплекти нагород у дев’яти видах спорту.