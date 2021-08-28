Горіховий Спас 2021: традиції свята

29 серпня православні християни відзначають Горіховий Спас. Його ще називають Третій, Хлібний, Холодний, Нерукотворний або Спас на полотні.

Усього віряни святкують влітку три Спаси – Медовий – 14 серпня, Яблучний – 19 серпня та Горіховий – 29 серпня. На кожен із них є свої традиції, так, наприклад, на Медовий Спас або Маковея прийнято починати збирати мед або мак, готувати пряники, коржі чи пироги. На Яблучний освячувати в церкві фрукти, готувати пиріжки та млинці.

Що заведено робити на Горіховий Спас – далі в матеріалі.

Традиції на Горіховий Спас

Горіховий Спас символізується із завершенням збору врожаю. У цей день заведено освячувати в церкві пшоно та інші зернові, не можна відмовляти в допомозі тим, хто про неї просить.

Назви Третього Спаса говорять самі за себе – в цей день потрібно пекти хліб із зерна та горіхів нового врожаю, пригощати їм бідних, хворих і нужденних. А на святковому столі повинні бути мед і яблука.

Наші пращури на Горіховий Спас влаштовували ярмарки. Головне правило – не можна просто дивитися, обов’язково потрібно щось купити.

Крім того, в цей день усі дівчата ворожили на горіхах, щоб дізнатися свою долю. Також було прийнято освячувати воду та чистити криниці.

Якщо в цей день хтось знаходив подвійний горіх, то вважалося, що на людину чекає успіх, а також якщо перший з’їдений горіх буде смачним і солодким, то цілий рік буде радісним.