В Україні 28 серпня святкують День далекобійника. Традиційно його відзначають в останню суботу серпня.

Привітайте ваших родичів і друзів, які працюють за кермом багатотонних машин. Факти ICTV зібрали для вас найкращі привітання у прозі та картинках.

Привітання з Днем ​​далекобійника у прозі

Вітаю з Днем далекобійника! Який вже кілометр на лічильнику пішов – не злічити, і часом втома так і валить з ніг, вабить з-за керма. Але робота, як і транспорт твій величезний, не може чекати – і ти мчиш вперед на граничній швидкості! Зі святом тебе, далекобійнику! Легких тобі доріг!

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У День далекобійника привітання я адресую людині, яка доставить будь-який вантаж у будь-яку точку землі, було б лише вдосталь часу в запасі, не підвели мотор та інші складові машини! З огляду на специфіку твоєї роботи, бажаю ніколи не позіхати, бути завжди бадьорим і сповненим сил!

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Кожен рейс далекобійника – колосальне навантаження і чимала відповідальність! Тому добре побажання до Дня далекобійника точно буде доречним! А я бажаю тобі вести здоровий спосіб життя, щоб це було не в тягар, а в задоволення, а ще бажаю здійснення мрій, що теж корисно для здоров’я, але вже душевного!

Привітання з Днем ​​далекобійника в картинках

День далекобійника – неофіційне свято. Ця професія зародилася і розвивалася в таких країнах як США, Канада, Австралія, а потім вона прийшла і в Європу.

Цікаві факти про далекобійників:

У вантажівках далекобійників є житловий відсік з ліжком, де водій може відпочити.

Кожну хвилину понад 1,7 млн ​​далекобійників проїжджають дорогами світу.

До речі, багато компаній обмежують швидкість своїх вантажівок, тому не гнівайтесь на водіїв, коли потрапите в затори через фури.

Далекобійникам присвячена комп’ютерна гра Truck Simulator.